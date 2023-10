Empresa vai à Justiça e cobra R$ 30 milhões de Gusttavo Lima por alegar quebra de contrato

O cantor Gusttavo Lima está sendo processado pela Plataforma Springs, que cobra R$ 30 milhões alegando que o artista não cumpriu cláusulas em um contrato de engajamento nas redes sociais. O processo foi aberto no último dia 18 de setembro, no Tribunal de Justiça de São Paulo.

A Springs foi à Justiça por um contrato de dezembro de 2022 fechado com o sertanejo. A finalidade era a emissão de tokens vinculados à imagem, voz e marca do artista, que teria se comprometido a participar do engajamento necessário para crescimento da plataforma e participar de eventos exclusivos com usuários, disponibilizar ingressos para shows, entre outras iniciativas.

A empresa diz que adiantou R$ 10 milhões ao artista, que seria devolvido na medida que a parceria evoluísse. Porém, ele não teria cumprido com obrigações.

A assessoria jurídica de Gusttavo Lima se pronunciou sobre o caso para o site Splash, da Uol. “A assessoria jurídica do cantor Gusttavo Lima, por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, informa que não recebeu citação formal do processo e que tomou conhecimento neste momento, através da imprensa”, escreveu a equipe.