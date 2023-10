Banda Líbanos lança feat 'Universo Paralelo' com Desejo de Menina; assista

Nome icônico do forró, a banda Líbanos presentou os fãs com um feat, nesta sexta-feira (6). Diego Rafael, vocalista do grupo de forró, gravou a canção "Universo Paralelo" em dueto com Yara Tchê — voz da banda Desejo de Menina.

A composição é assinada por Diego Rafael. A música está disponível em todas as plataformas digitais. Diego Rafael comenta que a música narra a história de um casal que, mesmo separado, tem a certeza de que irá se reencontrar. Além do áudio, a produção conta com um clipe gravado para fazer o público "viajar", literalmente, no universo da música.

Veja clipe:

"É uma letra muito linda e que retrata a história de muitos casais. Quem não viveu isso ou conhece alguém que, mesmo vivendo em universos diferentes, acha que vai se reencontrar um dia para viver um grande amor. Tenho a certeza que a música é um sucesso justamente por estar perto dessa realidade romântica", comentou o cantor.

Novas produções audiovisuais

Das bandas dos anos 1990 na ativa, a Líbanos é uma das poucas que seguem apresentando novo repertório ao público. Em março deste ano, por exemplo, eles lançaram DVD gravado em Iguatu, no Ceará.

Ao mesmo tempo, eles lançaram uma série de clipes com grandes sucessos do grupo.