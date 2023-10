Show de Maiara e Maraisa termina com tiroteiro e um morto, em Tocantins

Um adolescente morreu em um tiroteio durante show das cantoras Maiara e Maraisa, nas comemorações de aniversário de 35 anos do Estado de Tocantins — na madrugada de sexta-feira (6). As informações são do G1.

A vítima foi identificada sendo o adolescente Ruan Gomes da Silva, 17. Outras 11 pessoas ficaram feridas durante a confusão e foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e Hospital Geral de Palmas (HGP).

Até a publicação desta reportagem o governo do Tocantins e a Polícia Militar não tinham se posicionado sobre o que aconteceu. Apesar de o crime ter acontecido durante a madrugada, o governo afirmou que ainda não tem um posicionamento e "assim que tiver uma resposta oficial enviará". A Polícia Militar foi procurada, mas ainda não passou informações.

Confusão e correria

Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores que compareceram à festa correndo pela praça para fugir da confusão.

As primeiras informações indicam que a dupla Maiara e Maraisa também precisou sair às pressas do palco. Não há informações sobre o que motivou o tiroteio.

A programação do estado era para que a comemoração durasse duas noites. Para quinta-feira (5) estavam programados sete shows com cantores regionais e nacionais, mas o evento acabou sendo encerrado sem as apresentações dos dois últimos artistas.