Perfil de Marília Mendonça no Instagram é desativado; central de fãs aponta erro da plataforma

O perfil de Marília Mendonça no Instagram (@mariliamendoncacantora) está fora do ar nesta quinta-feira (5). Segundo a coluna Splash, do UOL, o problema aconteceu devido a um "processo de verificação automática" que a rede social executa rotineiramente. No entanto, a família da artista garantiu que a Meta — empresa que detém o Instagram, o Facebook e o WhatsApp — está ciente do ocorrido e irá solucionar.

A página dedicada à cantora sertaneja, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, em Minas Gerais, tem quase 42 milhões de seguidores e é utilizada para divulgação de projetos póstumos e para manter viva a memória dela.

Uma das centrais de fãs de Marília no 'X', antigo Twitter, garantiu que o desaparecimento da página não é estratégia de marketing para nenhum projeto novo. "Estamos todos tentando normalizar. Vamos ter paciência e torcer para dar certo", escreveram os administradores da conta "Rebanho da Marília".

Veja também

Investigação sobre acidente

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu nessa quarta-feira (4) o inquérito sobre o acidente que resultou na morte de Marília e de outras quatro pessoas, em 2021. Conforme o documento, "o acidente poderia ter sido evitado pelo piloto Geraldo Medeiros e pelo copiloto Tarcíso Viana".

O delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes Sales, afirmou que as investigações apontaram negligência da tripulação no choque com a torre de transmissão não sinalizada que acarretou na queda do avião e que houve "homicídio culposo triplamente qualificado" por parte do piloto e do copiloto. "Os manuais de procedimentos operacionais padrões da aeronave previam que o piloto deveria fazer o levantamento da existência de possíveis obstáculos nas proximidades", destacou o inquérito.

À Splash, o advogado Robson Cunha, que representa a família de Marília, afirmou que os argumentos da Polícia sobre a ocorrência foram "rasos". "O delegado responsável não demonstrou esforços para apresentar provas periciais capazes de ultrapassar alegações comuns e midiáticas acerca do caso", disse, em nota. Além disso, a defesa do piloto Geraldo Medeiros considerou que a investigação teve "conclusões injuriosas" e sem "base nas provas técnicas".