Irmão de Marília Mendonça questiona inquérito: 'foi cômodo culpar os pilotos e isentar a companhia'

João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, declarou não concordar com a conclusão do inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais sobre a morte da sertaneja — a qual responsabilizou apenas os pilotos da aeronave. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, ele desabafou sobre a decisão.

"Faltou transparência. Para a família continua a dúvida. Achamos que para eles foi cômodo culpar os pilotos e isentar a companhia energética de Minas Gerais. Eles mesmo se culparam sinalizando os fios de alta tensão após o acidente. Isso é um fato, e contra fatos não há argumentos", disse o irmão da sertaneja.

Veja também

Ainda na entrevista, João Gustavo afirmou que a família não seguirá em silêncio com a decisão. "Assim que o inquérito for entregue ao poder judiciário, iremos acompanhar e indagar certas questões que ainda não foram respondidas. Minha mãe, assim como eu, espera respostas claras e objetivas".

Defesa de família de cantora aponta 'argumentos rasos'

Em contato com Uol Splash, na noite de quarta-feira (4), o advogado Robson Cunha, que representa a família de Marília Mendonça, ressaltou que a conclusão do inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais apresenta um "direcionamento para imputar aos tripulantes a responsabilidade do acidente".

"O que nos deixa com mais dúvidas do que com respostas, é o fato de ter sido apresentados argumentos "rasos" da ocorrência. O delegado responsável não demonstrou esforços para apresentar provas periciais capazes de ultrapassar alegações comuns e midiáticas acerca do caso", declarou o advogado.