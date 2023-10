Após conclusão de acidente de avião de Marília Mendonça, filha de piloto compartilha mensagem

A jovem Vitória Dias Medeiros, filha do piloto de avião Geraldo Martins de Medeiros Júnior — que comandava a aeronave na qual a cantora Marília Mendonça estava no momento do acidente aéreo — compartilhou, nesta quarta-feira (4), uma mensagem nas redes sociais, após a polícia concluir o inquérito do caso.

Veja também

O recado aconteceu após a Polícia Civil de Minas Gerais apontar a responsabilidade do piloto Geraldo Martins de Medeiros e do copiloto Tarciso Pessoa Viana no acidente que vitimou a cantora e outras quatro pessoas.

Legenda: “A vida quer te dar um presente, mas você só fica preso no passado”, mostra a imagem publicada pela jovem nos Stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

“A vida quer te dar um presente, mas você só fica preso no passado”, mostra a imagem publicada pela jovem nos Stories do Instagram.

INVESTIGAÇÕES

No final das investigações, a polícia aponta que houve “homicídio culposo triplamente qualificado” por parte do piloto e do copiloto. Segundo os investigadores, o piloto tinha mais de 30 anos de experiência, mas não conhecia a região de Caratinga, onde aconteceu a queda do avião.

“Os manuais de procedimentos operacionais padrões da aeronave previam que o piloto deveria fazer o levantamento da existência de possíveis obstáculos nas proximidades”, ressalta parte do texto expedido pelas autoridades.

Além disso, completa que “caso os pilotos não tivessem tido a oportunidade de fazer esse levantamento, o manual previa um voo em passagem baixa para fazer esse levantamento no momento da aproximação”.

Morte da cantora

O acidente que culminou na morte da cantora sertaneja ocorreu no dia 5 de novembro de 2021, quando a aeronave de matrícula PT-ONJ caiu no município mineiro de Piedade de Caratinga. Na ocasião, ela colidiu com um cabo da Companhia de Energia de Minas Gerais (Cemig), resultando na morte das cinco pessoas que estavam dentro do bimotor.

Além de Marília Mendonça, morreram o produtor Henrique Bahia, o assessor Abicieli Silveira e os pilotos Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana.

A investigação sobre o acidente também foi comandada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que divulgou dados sobre o caso em maio deste ano. Segundo o órgão, o objetivo não é estabelecer responsabilidades, mas saber as causas do acidente e evitar novos casos.

Conforme o relatório, o avião deixou o Aeródromo Santa Genoveva, em Goiânia, com destino ao Aeródromo de Caratinga, às 16h02, com dois pilotos e três passageiros a bordo. Na fase de aproximação, ocorreu a colisão da aeronave contra uma linha de distribuição de energia.

O documento apontou “avaliação inadequada” pelo piloto no momento da aproximação para pouso. A explicação seria a de que “a perna do vento foi alongada em uma distância significativamente maior do que aquela esperada para uma aeronave de 'Categoria de Performance B'”.