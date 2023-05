Laudo de acidente de Marília Mendonça é divulgado pelo Cenipa; veja detalhes

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), concluiu, nesta segunda-feira (15), que não houve falha humana ou mecânica no acidente aéreo que provocou a morte da cantora Marília Mendonça, em Minas Gerais, em novembro de 2021.

Segundo o laudo, as decisões por parte do piloto não demonstram erro. Ainda conforme a investigação, os cabos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foram obstáculo para a aeronave. "A mudança de rota não demonstra o erro", escreveu o Cenipa.

O órgão disse ainda que as torres da empresa foram preponderantes para a tragédia e destacou que a altura do avião "estava dentro dos padrões". "O Cenipa não aponta culpados. A intenção do órgão é criar um ambiente para que situações futuras sejam evitadas", comentou o advogado da família de Marília, Robson Cunha, ao Metrópoles.

Ainda conforme o relatório, continuam em análise o desempenho técnico do ser humano que pilotava o avião de pequeno porte, a operação da aeronave em geral e aeródromo e auxílio de solo em geral. Cerca de 95% da investigação foi concluída.

Ao g1, o advogado da família explicou porque Dona Ruth não compareceu a apresentação do documento. Conforme ele, para a mãe de Marília, "nada do que vier a ser tratado vai trazer Marília de volta e o interesse é que, a partir de hoje, não ocorram acidentes como esse".

Acusado de vazar fotos da cantora no IML vira réu

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) aceitou a denúncia do Ministério Público, nesta segunda-feira (15), contra o homem suspeito de vazar as fotos da autópsia de Marília Mendonça. Além disso, determinou que o Twitter retire do ar o perfil do acusado. No entanto, a plataforma segue mantendo a conta disponível.

A partir dela, os usuários podem acessar o link que leva às imagens. André Felipe de Souza Alves Pereira é acusado de difundir o material e foi preso em 17 de abril, em Santa Maria, no Distrito Federal.

Logo após a prisão do suspeito, a Justiça já tinha determinado que as imagens fossem apagadas das redes sociais. O pedido foi reforçado no dia 28 de abril, mas o Twitter segue com o perfil no ar.

Julgamento do suspeito

André deve ser julgado por diversos delitos, incluindo vilipêndio a cadáver. Ele também responderá por crimes:

Contra o sentimento religioso;

Contra o respeito aos mortos;

Contra a incolumidade pública;

Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública.

No perfil dele, André ainda fazia postagens racistas e com apologia ao nazismo. Por isso, também será julgado por uso de documento falso e crimes de preconceito e intolerância racial.

Vazamento das fotos

No início de abril, as imagens partiram de um laudo sigiloso do IML um ano e meio depois da morte de Marília Mendonça. Pesquisas pelas imagens dispararam no Google, apesar de protestos da família e do clima geral de indignação comentado por fãs nas redes sociais.

A equipe da cantora sertaneja se disse "chocada" com o conteúdo. O advogado da família busca medidas para punir os responsáveis pelo vazamento - tanto quem vazou quanto quem compartilha as fotos cometem crime.

A mãe de Marília, Dona Ruth, pediu na última sexta-feira (14) que as imagens não sejam compartilhadas. "Não respeitam a memória, não respeitam a dor da família", disse, lembrando que a internet não pode ser “terra sem lei”.

Acidente aéreo

A cantora Marília Mendonça e parte da equipe estavam em um avião de pequeno porte que caiu perto de uma cachoeira na cidade de Piedade de Caratinga.

Inicialmente, a assessoria da sertaneja informou que ela estava bem e que havia duas pessoas na aeronave. O número e a informação, contudo, foram atualizados posteriormente, e as mortes foram confirmadas pelas autoridades mineiras.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça, outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição de alta tensão da empresa, em Caratinga, em Minas Gerais.

A Polícia Militar mineira afirmou que o avião bimotor King Air da Beech Aircraft, fabricado em 1984, decolou de Goiânia (GO) e caiu em uma cachoeira localizada a dois quilômetros da pista onde faria o pouso. Ele podia levar até seis passageiros e tinha capacidade para 4,7 mil quilos.

A PEC Táxi Aéreo, responsável pelo avião de pequeno porte, comunicou que o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e o copiloto Tarciso Pessoa Viana tinham ampla experiência de voo e que a aeronave estava habilitada pela Anac.

“O avião envolvido no acidente era devidamente homologado pela Anac para transporte aéreo de passageiros e estava plenamente aeronavegável”.

Ligação para cearense

A cantora Marília Mendonça ligou para uma fã do Ceará a caminho do aeroporto, horas antes de morrer. Ela publicou uma série de stories no Instagram ligando para fãs a fim de divulgar seu novo vídeo: "[DDD] 85 na área", escreveu.

"Oi, tudo bem, com quem eu falo?", disse a sertaneja. "Oi, é a Alexsandra", respondeu a fã. "Sabe quem tá falando?", questionou a goiana, ao passo que a cearense continuou confusa.

"É a Marília, Alexsandra", respondeu. "Valha, Marília Mendonça?", falou a fã. A ligação foi para perguntar se os fãs já haviam assistido o clipe lançado nesta sexta-feira, "Fã Clube", parceria com Maiara e Maraísa.

"Meu amor, eu estou te ligando pra saber se você já assistiu o vídeo do fã clube? Lançou agora, corre lá pra assistir", indicou Mendonça.