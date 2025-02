Alinhamento dos planetas: saiba como observar esse fenômeno raro em 2025

O ano de 2025 começou com um evento raro: o alinhamento de quatro ou mais planetas. Ainda que, em quase todas as noites, seja possível avistar pelo menos um planeta no céu noturno, isso se torna menos frequente com a presença de um grupo de astros. As informações são da CNN Brasil.

Em janeiro, ficaram alinhados e visíveis: Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Já em fevereiro, Mercúrio passará a integrar esse alinhamento.

Caso alguém perca nestes dois meses, em agosto, também haverá seis planetas alinhados: Júpiter, Vênus, Urano, Saturno, Netuno e Mercúrio. No entanto, para conseguir observar Urano e Netuno, será preciso utilizar telescópio ou binóculos.

Em entrevista ao portal Space.com, o diretor de ciência do Observatório Lowell, Gerard van Belle, declarou que "esse desfile planetário é um excelente motivo para observar as estrelas ou os planetas”.

O alinhamento planetário ocorre quando todos os planetas estão, ao mesmo tempo, em um dos lados do Sol. No entanto, apesar do evento raro e curioso, ele não afeta a Terra.

Como observar o alinhamento dos planetas?

Os especialistas apontam que o horário depois do pôr do sol é ideal para ver todos os planetas no céu. Cada um estará em uma área diferente:

Vênus: ponto mais brilhante próximo do horizonte, ao oeste;

ponto mais brilhante próximo do horizonte, ao oeste; Saturno: próximo de Vênus, mas menos brilhante;

próximo de Vênus, mas menos brilhante; Júpiter: estará alto no céu, perto da constelação de Touro;

estará alto no céu, perto da constelação de Touro; Marte: com tom avermelhado, estará ao leste.

A partir desta sexta-feira (21), Mercúrio passa a integrar esse alinhamento. Ele estará na linha do horizonte, ao oeste. Porém, pode ser mais difícil de vê-lo, já que o planeta também se põe e ele sempre fica perto do Sol.

Os planetas Urano e Netuno também estarão alinhados, mas só poderão ser vistos por um telescópio.