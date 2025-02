Tamanho real do peixe 'diabo negro' surpreende web; veja imagens

Avistado por pesquisadores pela primeira vez próximo à superfície, no último dia 26 de janeiro, o peixe 'diabo negro' (Melanocetus johnsonii) voltou a chamar atenção nas redes sociais, desta vez pelo seu tamanho.

Isso porque um vídeo publicado por uma jovem no TikTok mostra que o animal, de aparência assustadora, possui apenas cerca de três centímetros. As imagens mostram o peixe em cima da mão de uma pessoa.

"Você vem em uma excursão no Muna [Museu de Natureza e Arqueologia, em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha] e acaba sendo uma das poucas pessoas que podem ver o peixe abissal. Para todos que pensavam que ele era um gigante, na verdade, é um pequeno bebê", descreveu a usuária no vídeo.

Apesar do tamanho pequeno, há uma diferença considerável na aparência física entre os gêneros da espécie. Enquanto os machos não passam de até três centímetros, as fêmeas são bem maiores, chegando a medir até 18 centímetros.

Registro inédito

Em janeiro passado, o 'diabo negro' foi avistado por pesquisadores da ONG espanhola Condrik Tenerife a apenas 2 km da costa de Tenerife. As imagens foram publicadas pela equipe no perfil da organização no Instagram, com um relato sobre o encontro, que deixou a tripulação "sem palavras".

O encontro ocorreu enquanto a equipe retornava de uma jornada de pesquisas sobre tubarões e a equipe — formada pelos biólogos Laia Valor, Marc Martín e Antonio Sabuco e o fotógrafo de fauna marinha David Jara — avistou o peixe.

A surpresa dos pesquisadores foi porque esse evento é raro, uma vez que o peixe habita o fundo do mar, entre 200 e 2000 metros de profundidade. Dessa forma, segundo a ONG, esse pode ser o primeiro registro de um peixe dessa espécie adulto, vivo, à luz do dia e na superfície, aponta a publicação.

Até agora, segundo a equipe, os registros existentes do 'diabo negro' correspondem a larvas, exemplares de adultos mortos ou filmagens feitas por submarinos.

Trata-se de um verdadeiro predador das profundezas, que habita o fundo do mar entre 200 e 2000 metros de profundidade e utiliza seu apêndice dorsal repleto de bactérias simbióticas bioluminescentes como isca para atrair suas presas, assim como na famosa cena do filme Procurando Nemo. ONG Condrik Tenerife Publicação no Instagram

Ainda não se sabe o motivo para esse 'diabo negro' ter aparecido na superfície. Segundo a publicação, pode ter sido por uma doença, uma corrente ascendente ou fuga de um predador, entre outras hipóteses.

"Seu gênero, Melanocetus, significa literalmente 'monstro marinho negro', um nome que faz jus à sua aparência impressionante", comenta.

A espécie habita os mares tropicais e subtropicais em todo o mundo e foi citada pela primeira vez nas costas da Ilha da Madeira, principal ilha do arquipélago da Madeira, situado no oceano Atlântico.

