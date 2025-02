Em constante variação, as chances de colisão do asteroide 2024 YR4 com a terra, prevista para 22 de dezembro de 2032, estão maiores, segundo novas observações. De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), a probabilidade atual de uma colisão com o planeta é de 2%.

Na estimativa anterior, divulgada no fim do mês passado, o risco era de 1,2%. A rota do asteroide, assim como seu tamanho e a probabilidade de colisão, são atualizados diariamente pela agência. O monitoramento é feito pelo telescópio ATLAS, localizado no Chile.

A classificação do tamanho do objeto também mudou, com estimativas atuais entre 40 e 90 metros de diâmetro, segundo a ESA. No relatório anterior, os cientistas estimaram um tamanho de até 100 metros.

Ainda conforme a ESA, o telescópio James Webb é utilizado no estudo do asteroide com luz infravermelha para fornecer uma estimativa mais precisa de seu tamanho. "Ele também observará o asteroide quando ele estiver além dos limites dos telescópios terrestres para fornecer as medições finais de sua órbita até que ele retorne à vista em 2028", informou a agência.

Topo da lista

Descoberto em 27 de dezembro de 2024, o asteroide 2024 YR4 subiu para o topo da lista de risco de asteroides da ESA. Desde o início de janeiro, astrônomos têm realizado observações prioritárias de acompanhamento usando telescópios ao redor do mundo e usando os novos dados para melhorar nossa compreensão do tamanho e da trajetória do asteroide.

Na última segunda-feira (10), o objeto tinha aproximadamente 98% de chance de passar pela Terra com segurança na data estimada de 22 de dezembro de 2032.

"Os astrônomos estão trabalhando para reduzir nossa incerteza sobre a órbita do asteroide e descartar qualquer risco de impacto, mas ele desaparecerá da vista da Terra em alguns meses, e uma pequena chance de impacto pode persistir até que ele retorne à vista em 2028", informou a ESA.

Para além das chances muito pequenas de impacto, a agência espacial destaca, ainda, que o asteroide é pequeno o suficiente para que os efeitos de qualquer impacto sejam em escala local. Destaca, contudo, que a situação é significativa o suficiente para merecer a atenção da comunidade global de defesa planetária.

