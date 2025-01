Asteroide recém-descoberto, que tem entre 40 e 100 metros, pode atingir a Terra em 2032

Descoberto em dezembro de 2024, um asteroide que tem entre 40 e 100 metros de diâmetro poderá colidir com a terra em aproximadamente sete anos, na data provável de 22 de dezembro de 2032.

A trajetória do asteroide, chamado de 2024 YR4, está sendo monitorada de perto pela Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) por meio do telescópio ATLAS, localizado no Chile.

O órgão esclareceu, no entanto, que os cálculos de probabilidade mostraram apenas 1,2% de chance de haver um impacto com o planeta. A ESA também disse ser muito cedo para determinar exatamente onde na Terra um possível impacto poderia ocorrer.

Topo da lista

Após sua descoberta, o objeto subiu para o topo da lista de risco de asteroides da ESA. Desde o início de janeiro, astrônomos têm realizado observações prioritárias de acompanhamento usando telescópios ao redor do mundo e usando os novos dados para melhorar nossa compreensão do tamanho e da trajetória do asteroide.

Ainda conforme a ESA, no momento, o asteroide está classificado no Nível 3 na Escala de Risco de Impacto de Torino: um encontro próximo que merece atenção dos astrônomos e do público. "É importante lembrar que a probabilidade de impacto de um asteroide geralmente aumenta no início antes de cair rapidamente para zero após observações adicionais", afirma a agência.

