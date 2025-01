Senado Federal escolhe novo presidente e mesa diretora neste sábado (1º); saiba como será o processo da eleição

O Senado Federal realiza, a partir das 10h deste sábado (1º), eleição para escolha de seu novo presidente e dos demais integrantes da mesa diretora para o biênio 2025 - 2026. A votação será secreta, seguindo regras da Constituição e do Regimento Interno.

Além de seu presidente, os senadores escolherão dois vice-presidentes e oito secretários — quatro titulares e quatro suplentes. O primeiro passo a ser dado para a escolha do presidente será dado na primeira reunião preparatória. Nela, os pretendentes ao cargo formalizam, por escrito, a candidatura na Secretaria-Geral da Mesa.

Na sequência, o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comunica as candidaturas formalizadas ao Plenário. Os candidatos, então, discursarão em defesa de suas candidaturas, seguindo ordem alfabética.

Candidatos

Até a tarde desta sexta-feira (31), haviam oficializado suas candidaturas os senadores Eduardo Girão, do Novo do Ceará; Marcos Pontes, do PL de São Paulo; Marcos do Val, do Podemos do Espírito Santo e Soraya Thronicke, do Podemos de Mato Grosso do Sul.

Conforme as regras da Casa, renúncias de candidaturas podem ocorrer durante o período estipulado para os discursos. Apenas os candidatos à presidência do Senado poderão discursar.

Terminados os discursos, inicia-se a votação, que será secreta, em cabines e em cédulas contendo os nomes dos candidatos, além de rubricas dos atuais presidente e vice-presidente do Senado. O voto, então, será depositado em uma urna instalada na Mesa e, por fim, o parlamentar assina a lista de votação.

Caberá ao atual presidente e auxiliares fazerem a apuração, iniciada com a confirmação do número de cédulas, para, então, fazer a contagem de votos para cada candidato. Terminada a contagem, os votos serão triturados. Vence o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos.

Posse

A posse do novo presidente será feita logo após o anúncio do eleito, finalizando a primeira reunião preparatória, dando início à convocação da segunda reunião, prevista para as 11h. Nela, serão formalizados, apresentados e escolhidos, também em votação secreta, os demais integrantes da mesa.

No caso dos cargos em que haja apenas um candidato inscrito, a votação será por meio eletrônico.

Para a eleição dos integrantes da Mesa, é exigida maioria de votos e presença da maioria dos senadores. "Deve ser assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação na Casa", informa o Senado.

