Justiça Eleitoral cassa chapa de candidatos a vereador do PP em Bela Cruz por fraude a cota de gênero

A Justiça Eleitoral cassou a chapa de candidatos do PP que concorreu à Câmara Municipal de Bela Cruz nas eleições de 2024, por fraude à cota de gênero. A decisão da 96ª Zona Eleitoral anulou todos os votos conquistados pelo partido e determinou também a cassação dos dois vereadores eleitos pelo PP na cidade, Franklin Mendes (PP) e Serginho Angelo (PP).

A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que indicou que duas das cinco candidaturas de mulheres lançadas pelo partido eram fictícias, com objetivo de atingir o percentual mínimo de 30% estabelecido pela legislação eleitoral.

O MPE apontou três elementos que configurariam a fraude: a votação inexpressiva das candidatas, o baixo valor dos recursos disponíveis para a campanha das duas — uma teve R$ 120 e a outra R$ 103,50 — e o fato de que uma das mulheres é parente do presidente do diretório municipal do PP em Bela Cruz, Professor Fernando (PP).

Além da cassação, também foi determinada a inelegibilidade por oito anos das duas candidatas fictícias e do presidente do PP de Bela Cruz, que foi o candidato a prefeito derrotado na cidade.

Por meio de nota, o PP de Bela Cruz afirmou que "não houve qualquer fraude a cota de gênero nas eleições municipais". Segundo o partido, não há "qualquer base fática ou jurídica" para sustentar a acusação.

O diretório municipal informou ainda que entrou com o recurso "com plena convicção de que (a decisão) será integralmente reformada". "Seguimos confiantes na Justiça e reiteramos nosso compromisso com a lisura do processo eleitoral e com a verdade dos fatos", reforça a nota.

Com o recurso ajuizado, os vereadores do PP cassados podem continuar no cargo até o julgamento do caso pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).