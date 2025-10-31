Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra castanhas em um saco

Negócios

Produção de castanha de caju em cidade cearense cresce 75% em um ano e se torna a maior do Brasil

Ceará concentra 64% de toda a produção nacional da oleaginosa

Mariana Lemos 21 de Outubro de 2025
Aplicativo WhatsApp na tela de celular.

Segurança

MP denuncia jovens de Bela Cruz por cometerem injúria racial em grupo de WhatsApp

Um dos acusados chegou a reconhecer o erro e pediu desculpas

Redação 09 de Outubro de 2025
Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça

Opinião

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 14 de Setembro de 2025
Foto de itens apreendidos em operação no centro-sul do Ceará

Segurança

Donos de supermercados no CE estão entre 26 alvos da Polícia por suspeita de lavagem de dinheiro para o CV

Um total de 26 mandados de prisão foram cumpridos na região Centro-Sul do Ceará, por suspeita de envolvimento com organização criminosa

Matheus Facundo 21 de Agosto de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
policiais civis

Segurança

Suspeito de matar mulher a facadas em Bela Cruz é preso pela Polícia Civil do Ceará

Vítima foi morta com golpes de faca dentro da própria residência, após uma discussão

Redação 14 de Julho de 2025
Agente da Polícia Civil de camiseta preta com o logotipo da Polícia Civil do Brasil ao lado de carro policial na rua, representando segurança pública e investigação criminal. Mulher de 28 anos é morta a facadas em Bela Cruz, interior do CE; companheiro é suspeito do crime.

Segurança

Mulher de 28 anos é morta a facadas em Bela Cruz; companheiro é o principal suspeito

Caso é investigado como feminicídio pela Polícia Civil do Ceará

Redação 12 de Julho de 2025
bela cruz, cassação, fraude à cota de gênero

PontoPoder

TRE-CE mantém cassação de vereadores do PP de Bela Cruz por fraude à cota de gênero

Na análise do recurso da chapa impugnada, a Corte apenas manteve entendimento de decisão do último dia 14 e excluiu o PP do polo passivo da ação

Ingrid Campos 06 de Maio de 2025
Fachada da Câmara Municipal de Bela Cruz

PontoPoder

Justiça Eleitoral cassa chapa de candidatos a vereador do PP em Bela Cruz por fraude a cota de gênero

Os dois vereadores eleitos pelo partido devem ter o mandato cassado; ainda cabe recurso

Luana Barros 31 de Janeiro de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará

Segurança

Mulher que ameaçou cortar cabelo de outra com faca é condenada por injúria racial no Ceará

A ré foi condenada a um ano de prisão em regime aberto

Redação 03 de Dezembro de 2024
1 2 3