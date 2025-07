Suspeito de matar mulher a facadas em Bela Cruz é preso pela Polícia Civil do Ceará

O suspeito de matar uma mulher de 28 anos em Bela Cruz, no Tnterior do Ceará, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), na manhã desse domingo (13).

O homem, de 35 anos, foi localizado e detido por equipes da Delegacia de Polícia Civil de Acaraú na cidade de Marco, também no interior cearense.

Ele não resistiu à prisão e agora segue à disposição da Justiça.

Veja também Segurança Ex-marido mata mulher a facadas, em Fortaleza, e é preso em flagrante Segurança De fraude a estupro: empresário suspeito de assediar funcionárias em Fortaleza é indiciado pela PC

O crime

A vítima foi morta com golpes de faca dentro da própria residência, após uma discussão, na madrugada de sábado (12). O crime é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Após o crime ser denunciado, agentes do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI Norte) iniciaram diligências em busca do suspeito, que era companheiro da vítima.