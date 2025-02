Pesquisadores encontram a primeira evidência de que núcleo interno da Terra está mudando

Os cientistas descobriram que o núcleo interno da Terra tem apresentado mudanças na forma e na rotação. Desde 2010, as evidências apontam que ele diminuiu a velocidade de rotação e começou a girar na direção oposta da Terra.

Conforme o portal Terra, essa descoberta foi realizada a partir de um estudo de ondas sísmicas geradas por terremotos que atravessaram o núcleo — que é uma esfera sólida de metal aquecido. O estudo foi realizado pela Nature Geoscience.

Nele, os pesquisadores discorrem também sobre outros detalhes do funcionamento interno do planeta.

Energia magnética

Com descoberta, os cientistas podem compreender melhor como as forças internas da Terra influenciam a magnetosfera, que é a camada invisível de energia magnética responsável pela proteção do planeta.

Além disso, ainda pode esclarecer outras dinâmicas que ocorrem em escalas de tempo geológicas. No entanto, essas informações contribuem mais para prever o que pode acontecer com o planeta em milhões ou bilhões de anos.