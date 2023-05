Filho de Marília Mendonça faz primeira apresentação do Dias das Mães para a avó dona Ruth

O pequeno Leo, 3, filho da cantora Marília Mendonça, realizou a primeira apresentação escolar do Dia das Mães. Sem a presença da mãe, Dona Ruth — avó do garoto — participou do momento com o neto. A festinha foi publicada no Instagram, nesta quarta-feira (10)..

Em um dos takes, a mãe de Marília Mendonça aparece chorando. Leo cantou uma música em inglês com os colegas de sala e também pintou um quadro com o nome da avó.

Assista:

Leo é fruto do relacionamento de Marília Mendonça com o cantor sertanejo Murilo Huff. Aos três anos, o pequeno tem dias com o pai e a avó.

Na rede social de dona Ruth, os fãs da sertanejo podem acompanhar o crescimento do garoto.