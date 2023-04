Mãe de Marília Mendonça desabafa sobre vazamento de fotos da filha no IML: 'não é terra sem lei'

A mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth, se pronunciou, nesta sexta-feira (14), sobre o vazamento das fotos do corpo da filha. Em pedido para que imagens não sejam compartilhadas, ela afirmou que as redes não podem ser "terra sem lei". "Não respeitam a memória, não respeitam a dor da família", disse, ressaltando que toda a família está chocada.

Em vídeo, Ruth fez apelo por respeito em relação à Marília, que faleceu no dia 5 de novembro de 2021. "Não compartilhem isso, é crime, não deem Ibope para criminoso. Você vai estar cometendo um crime também", completou.

Veja vídeo:

Além disso, a mãe da artista citou o filho de Marília, Léo, fruto do relacionamento dela com o também cantor sertanejo Murilo Huff. "Ele entende quando acontece alguma coisa. A família está chocada com tanta monstruosidade. O mundo não surpreende mais", reforçou ela.

No fim, Dona Ruth também ressaltou a importância de leis para coibir esse tipo de ação e, acima de tudo, punir os envolvidos.

Vazamento de fotos

As fotos da autópsia do corpo de Marília Mendonça vazaram na última quinta-feira (13), e a equipe da cantora sertaneja se pronunciou, de pronto, afirmando o "choque" com o conteúdo.

Segundo o advogado de Marília, Robson Cunha, a família já está pensando em quais medidas a equipe deve tomar diante da divulgação das fotos.

Polícia Civil de Goiás se posiciona

A Polícia Civil de Goiás informou, em nota, que ao tomar conhecimento do vazamento, "imediatamente instaurou procedimento administrativo para apuração dos fatos".

A corporação reforçou que Superintendência de Informações e Inteligência Policial já está trabalhando para identificar todos os acessos ao laudo de necropsia da cantora.

No mesmo pronunciamento, o órgão pontuou que não compactua com o ocorrido e a ação será apurada. A Polícia concluiu informando que irá punir os responsáveis.