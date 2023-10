Wesley Safadão desabafa sobre saúde mental após volta aos palcos: ‘ainda tenho algumas baixas’

O cantor Wesley Safadão, de 35 anos, atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde mental nesta terça-feira (3). O artista retornou aos palcos no sábado (30) em Embu das Artes (SP), menos de um mês após se afastar por conta de episódios de crises de ansiedade.

Em um de seus stories do Instagram, o músico contou que está se cuidando, mas não se considera totalmente bem. "Uma das perguntas que eu mais recebi foi: ‘Você está bem mesmo? É um processo, mas eu não queria ficar tanto tempo longe dos palcos, como foi indicado, dois, três meses”, contou.

Veja também

"Vez ou outra ainda tenho algumas baixas. Domingo, em um show que fiz no Pará, quando eu estava pousando em Belém... Dentro do carro e dentro do avião, são dois lugares que têm me incomodado muito. Tem horas que eu peço, 'para o carro, deixa eu dar uma respirada aqui'", detalhou.

O artista complementou: "São gatilhos que existem. Eu quero dizer para vocês que a volta agora dos shows, eu sentei com o meu irmão e dei uma modificada na agenda. Alguns shows nós tivemos que retirar da agenda por causa da logística. É um período que não tem como extrapolar muito”.

Por fim, Safadão reconheceu que, no passado, achou que ansiedade era "frescura". “Achava que nunca iria acontecer comigo. Já tive outros desafios, mas a crise de ansiedade e esse esgotamento são muito ruins. Agora mesmo, depois do almoço, não me senti bem, estava brincando, de uma hora para outra não me senti bem. Tive que deitar. Agora, graças a Deus, estou bem".

Relembre

No dia 3 de setembro, Wesley Safadão emitiu um comunicado para anunciar que iria ficar um tempo sem fazer shows. Na mensagem, informou que teve problemas de saúde e recebeu orientação médica para desacelerar. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, em 10 de setembro, o músico revelou que precisou parar para cuidar de sua saúde mental.

A decisão foi tomada após ele ser diagnosticado com transtorno de ansiedade: "Eu estou esgotado. A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo.É como se eu não conseguisse dizer não", revelou.