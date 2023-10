Show que Gustavo Mioto e Ana Castela fariam juntos é cancelado após término de namoro

O show que Gustavo Mioto e Ana Castela fariam no dia 21 de outubro juntos, em Manaus, mesmo após o término do namoro, foi cancelado. A apresentação intitulada “Solteiro Não Trai” foi cancelada na noite de segunda-feira (2) pela produtora “Fábrica de Eventos”.

No comunicado, eles afirmam que os ingressos já adquiridos serão "totalmente devolvidos" e explicam o motivo do cancelamento.

“A 'Fábrica de Eventos' vem por meio deste comunicar que o show 'Solteiro Não Trai', com Ana Castela e Gustavo Mioto, a ser realizado em 21 de outubro do corrente ano, será cancelado por motivos logísticos que inviabilizaram o deslocamento dos artistas”.

Ana Castela e Gustavo Mioto oficializaram o fim do relacionamento no último dia 25 de setembro. Eles haviam tornando o namoro público no Dia dos Namorados deste ano.