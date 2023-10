Novo Forró no Sítio é cenário do clipe 'Jumentinho', de Zé Cantor; assista

O cantor Zé Cantor saiu na frente e gravou o primeiro clipe no novo Forró no Sítio, localizado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ao lado de Tony Guerra e G.I Cantor, eles gravaram a música "Jumentinho".

Com mesas de bar e paredões, Zé Cantor usou o espaço de eventos para gravar a nova produção com jumentos. No videoclipe é possível ver imagens áreas das novas instalações do Forró no Sítio.

Assista:

"Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento. Olha galopa, galopa, galopa", diz trecho da canção. A composição é de autoria G.I Cantor.

Casa de shows volta a funciona em dezembro

Legenda: Imagem área de novo local do Forró no Sítio Foto: Reprodução/YouTube

Como revelado pelo colunista João Lima Neto, o Forró no Sítio terá atividades retomadas em dezembro deste ano. O espaço de eventos — conhecida por ser palco de bandas como Aviões do Forró, Forró do Muído e Solteirões do Forró — funcionará em um novo endereço.

Com exclusividade à coluna, o empresário Carlinhos Aristides confirmou a retomada do espaço. Aos fãs de forró, já adiantamos a data de funcionamento: 9 de dezembro.

Onde funcionará o novo Forró no Sítio?

A primeira casa do Forró no Sítio funcionava no Eusébio e, segundo o empresário, o novo espaço funcionará no Centro do mesmo Município, em um novo endereço.

Conforme revelado pelo empresário, o novo espaço de shows é bem amplo, conta com gramado e árvores. Informações sobre atrações de estreia e funcionamento devem ser divulgadas em breve.