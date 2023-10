Ana Castela volta aos palcos e desabafa: ‘Eu e Gustavo fomos um casal muito bonito’

Pela primeira vez desde o fim do relacionamento com Gustavo Mioto, Ana Castela, de 19 anos, voltou aos palcos e desabafou sobre o fim da união, anunciado em 25 de setembro.

Nos bastidores do Jaguariúna Rodeio Festival 2023, na madrugada de sábado (30), a artista foi indagada se sente incômodo quando os fãs pedem a volta dos dois: “Não me incomoda não, eu e o Gustavo fomos um casal muito bonito. Então é normal o pessoal querer que a gente volte”, declarou.

Dias antes, Gustavo Mioto também falou do fim do namoro. Apesar de não estar acostumado a expor a vida pessoal, o cantor abriu o jogo no podcast Venus e disse que o trabalho atrapalhou o relacionamento.

“Em uma relação, a gente tem que sentar e conversar. Infelizmente a gente tem duas agendas difíceis e não adianta ficar pelo WhatsApp conversando sobre coisas sérias assim. Então a gente demorou uns dias para chegar num acordo, mas não teve briga, não teve discussões”, garantiu.

Namoro

Ana e Gustavo estavam oficialmente juntos desde junho deste ano. A cantora sul-mato-grossense se tornou a artista mais ouvida no Brasil no YouTube cantando a solteirice ao som de sertanejo misturado com pop, funk, rap e eletrônica. Já Mioto é dono de sertanejos românticos como “Solteiro não trai”, “Anti-amor”, “Quando apaga a luz” e “Eu gosto assim”.