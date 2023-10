Preta Gil posa de lingerie mostrando bolsa de ileostomia: ‘não tenho vergonha’

Em pleno restabelecimento após cirurgia para retirada de tumor no intestino, a cantora Preta Gil, 49, posou de lingerie e blusão neste domingo (1º). Feliz e agradecida pela saúde, ela mostrou a bolsa de ileostomia que precisa utilizar após o procedimento. Ela deve estar sempre com o item acoplado ao corpo, na região do aparelho digestivo.

"Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha!!! Sei que não é fácil, mas acreditem, sou grata!!! #pretacura", escreveu na publicação.

O que é ileostomia?

A ileostomia é uma abertura criada cirurgicamente para desviar o fluxo do intestino delgado. A bolsa que fica acoplada a essa abertura é usada para coletar as fezes, que passam a percorrer um novo caminho.

Após uma cirurgia como a de Preta, o fluxo intestinal passa a ser involuntário. Assim, é necessário utilizar a bolsa o tempo todo e esvaziá-la diversas vezes durante o dia.

O procedimento difere da colostomia, que é um tipo de ostomia realizada no intestino grosso.

Reação de amigos

Reagindo ao post, famosos e amigos que seguem a cantora deixaram mensagens carinhosas e de força. "Que orgulho eu tenho de vc. Do q VC FAZ com o q te acontece. Do AMOR q vc põe nas coisas. Do PROPÓSITO q enxerga até nos momentos mais difíceis… te amo, minha PRE, minha irmã, meu amor", comentou Carolina Dieckmann, uma das amigas mais próximas da filha de Gilberto Gil.

"Mulher maravilhosa, necessária, vc é um serviço à população! Te amamos", escreveu a atriz Claudia Raia. "Vc é linda e me emociona. É nesse mundo que eu acredito", falou Patrícia Pillar. "Tá linda de qualquer jeito", frisou Ingrid Guimarães.

Nomes como Pabllo Vittar, Clara Moneke, Thiaguinho, Marina Ruy Barbosa e Lore Improta também demonstraram carinho com a artista.