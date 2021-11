Luciano Szafir desfila no SPFW com bolsa de colostomia após cirurgia para reconstruir o intestino

O ator Luciano Szafir foi um dos destaques do São Paulo Fashion Week na noite dessa quinta-feira (18), quando desfilou usando uma peça do estilista Walério Araújo. Na ocasião, o ex-modelo atravessou a passarela de camisa aberta, exibindo a bolsa de colostomia na barriga. As informações são da Vogue.

Ele passou a usar a bolsa de colostomia no dia a dia devido a complicações pós-Covid-19. O artista ficou internado com a doença e teve que ser submedido a uma cirurgia para reconstruir o intestino.

Luciano Szafir desfilou na semana em que se celebra o Dia Nacional das Pessoas com Estomia (16/11) e teve o objetivo de chamar atenção para a causa de quem tem a mesma condição.

"Quero que as pessoas possam ver que isso pode acontecer com qualquer um. Essa cirurgia salvou a minha vida e eu não tenho motivo para ter vergonha de usar uma bolsa de estomia", disse.

"Depois de tantos anos, este desfile tinha tudo para ser muito especial para mim. Além da minha volta às passarelas, vi que era a oportunidade perfeita para defender uma causa nobre e muito importante para a nossa sociedade. Quero quebrar o preconceito, normalizar e fazer entender que um estomizado não precisa sofrer privações. Vida normal. E, tomara, que esta ação mude a visão que muitos ainda têm sobre quem usa uma bolsa de estomia", acrescentou.

'Atitudes preconceituosas'

Também de acordo com o ator, até passar pelo procedimento cirúrgico, ele não tinha noção do universo de quem usa bolsa de estomia. Assim, o ex-modelo se sente responsável por quebrar tabus sobre o tema e expõe que há como ter uma vida livre como qualquer outra pessoa.

"Quem não conhece, julga e, mesmo sem querer, tem atitudes preconceituosas. Seja na hora de contratar um funcionário, se relacionar afetivamente, entre outras coisas", afirmou.

Ação permanente

Ele alertou para que o atendimento e o respeito destinado a pessoas que usam a bolsa de colostomia seja uma ação permanente na sociedade:

"Banheiros públicos para quem usa bolsa (de colostomia) é algo urgente. Eles têm que ser projetados de modo que o esvaziamento seja feito de forma higiênica e confortável. Por que é tão difícil isso virar lei em todo o Brasil?", questionou.