Cachorro dono de US$ 500 milhões coloca mansão que já foi de Madonna à venda

O cão Gunther VI, da raça pastor alemão, colocou à venda a mansão onde mora nos Estados Unidos, localizada na região de Miami. Herdeiro de milhões de dólares, ele é descendente de Gunther IV, que recebeu uma fortuna após a morte da condessa alemã Karlotta Liebenstein, em 1993.

Na época, a condessa deixou a grande quantia em um truste, tipo de fundo onde o dinheiro deve ser aplicado em benefício de um terceiro. Nesse caso, ele ficou representado pelo pastor alemão.

A mansão à venda, que já pertenceu à cantora Madonna há cerca de 20 anos, fica na Flórida, possui oito quartos e uma visão privilegiada para a Baía de Biscayene.

Quando Madonna colocou a propriedade à venda, ele custava cerca de US$ 7,5 milhões. Agora, no entantom o preço é quatro vezes mais alto: US$ 31,5 milhões.

Regalias do animal

Atualmente, Gunther VI possui um chefe só para ele, além de uma dieta que inclui até mesmo caviar em determinados momentos. Para viajar, ele utiliza apenas aviões privados e recebe treinamento diariamente.

"Ele literalmente dorme olhando uma vista magnífica em uma cama italiana feita sob encomenda no antigo quarto da maior popstar do mundo", disse o corretor de imóveis Ruthie Assouline.

O patrimônio dele, inclusive, é enorme. Segundo Carla Riccitelli, uma das responsáveis pelo truste, ele pode ser calculado em torno de US$ 500 milhões.