Dia do Gato 2024: confira os felinos que viralizaram na web

Miau miau miau miau... Quem nunca se pegou cantarolando essa melodia enquanto navegava no TikTok? A "trend", que combina animações de gatos tristes com uma melodia melancólica viciante, é um grande exemplo de como os felinos têm o poder de ganhar os holofotes não só no mundo real.

Além dos miados virais, alguns gatos se tornaram verdadeiros protagonistas de notícias na internet, como é o caso de Nino, o aventureiro, que se escondeu no motor de um carro em Praia Grande (SP) e pegou 'carona' até São Paulo.

Nesta quinta-feira (8), é comemorado o dia internacional do gato. A data foi um das primeiras dedicadas aos felinos, sendo escolhida pelo Fundo Internacional para o Bem-estar Animal (Internacional Fund For Animal Welfare - IFAW), em 2002, e é dedicada à conscientização das pessoas sobre as características e necessidades dos felinos.

Conheça os gatos virais

Gato 'miau miau miau'

Legenda: Tendência que tem se destacado em vídeos no TikTok com gatinhos Foto: Reprodução/TikTok

Recentemente, uma nova tendência tem se destacado em vídeos no TikTok. São vídeos que apresentam histórias de superação ou momentos tristes envolvendo gatos, acompanhados por animações criadas por inteligência artificial e uma trilha sonora que mistura miados e a música "What Was I Made For?" de Billie Eilish.

Conforme relatado pelo site Know Your Meme, esses vídeos começaram a surgir em janeiro de 2024 na conta @MPminds. Porém, a popularidade deles cresceu e se espalhou por diversas plataformas online. O tema se tornou especialmente popular entre as crianças, que se sensibilizam com as histórias ao som da melodia melancólica.

A busca do TikTok já identifica o termo Miau Miau como "trend" e, nos comentários, as pessoas comentam sobre o motivo que faz com que as crianças chorem compulsivamente.

Thor

Legenda: Família procura tratamento para Thor Foto: Reproudução

O gato Thor, que atacou sua tutora e fez a família se refugiar dentro da própria casa, se tornou um dos assuntos mais comentados no 'X'. Os internautas criaram uma série de memes sobre a situação, incluindo brincadeiras que sugeriam o uso do felino como "arma secreta" para o Brasil vencer nos Jogos Olímpicos de Paris.

Thor, um gato de sete anos, vive em São Vicente (SP) com sua tutora, Luciana Nascimento, de 49 anos, e suas duas filhas, de 22 e 16 anos. Além de Thor, a família também tem uma gata de estimação chamada Nina, de quatro anos. De acordo com Luciana, Thor apresenta comportamento agressivo desde o primeiro ano de vida, tendo sido adotado com apenas 10 dias.

O último incidente ocorreu quando Luciana estava servindo comida para Thor em casa. Segundo ela, o gato a atacou, agarrando primeiro seu braço e depois sua perna. Após alguns minutos de tensão, que resultaram em diversos cortes e arranhões, o gato finalmente a soltou.

Nino aventureiro

Legenda: Nino se escondeu no motor de um carro em Praia Grande (SP) e pegou 'carona' até São Paulo Foto: Reprodução/Antônio Cassimiro

Nino, um gato de Praia Grande (SP), acabou fazendo uma viagem inesperada até São Paulo depois de se esconder no motor de um carro. A tutora, Francis Carla Anselmo, explicou ao g1 que a dona do veículo só descobriu a presença do gato quando levou o carro para uma revisão em uma oficina na capital.

Nino costuma visitar o apartamento da mãe de Carla, que fica próximo ao dela. Naquele dia, Carla saiu de moto para levar o filho à escola. Sem que ela percebesse, Nino saiu de casa, foi até a porta do apartamento da avó, mas não conseguiu entrar. Com a porta fechada, ele voltou e encontrou a casa da tutora também trancada. Sem outra opção, Nino desceu as escadas do prédio e se escondeu embaixo do carro de Carla, que pouco depois saiu com o veículo para levar sua mãe ao médico. Durante o trajeto, Carla suspeitou que um gato tivesse sido atropelado e reduziu a velocidade.

Quando voltou para casa, Carla percebeu que Nino estava desaparecido. Ela procurou pelo gato no apartamento e, ao revisar as imagens das câmeras de segurança, entendeu o que havia acontecido. Carla começou a procurar por Nino, espalhando cartazes pela região. A busca terminou quando a mulher que o levou entrou em contato, revelando a inesperada "carona" que Nino pegou até São Paulo.

O marinheiro

Legenda: O animal, que não tem movimentos das pernas, é paraplégico e influenciador digital Foto: Arquivo pessoal

Felipe é um gatinho que não tem movimentos das pernas, é paraplégico e influenciador digital. Ele se tornou protagonista após a família de Praia Grande (SP) fazer uma festa de aniversário para comemorar os cinco anos de vida dele, em 2022.

Tathiane Luz, tutora do animal, contou na época que além de comemorar os cinco anos do gatinho, a família celebrou os três anos de adoção.

O tema escolhido para o evento foi "marinheiro", porque, segundo as donas, Felipe é “apaixonado por barcos, e fica deslumbrado quando vê um”.

As donas que preparam toda a decoração, com bordados, bandanas, chaveiros de patinhas e lembrancinhas. A festa também contou com bolo especial para os convidados, que eram todos animais.