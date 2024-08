Gato ataca tutora e família precisa se esconder no litoral de SP

Uma família de São Vicente, no litoral de São Paulo, está enfrentando dificuldades devido ao comportamento do seu animal de estimação, um gato chamado Thor. O felino atacou violentamente a tutora, Luciana Nascimento, de 49 anos, dilacerando seu braço. Para se defenderem, as moradoras precisaram se esconder dentro da própria casa.

Segundo Luciana, Thor apresenta comportamento agressivo desde o primeiro ano, especialmente com os moradores da casa e alguns visitantes.

Luciana relatou ao g1 que o último ataque ocorreu quando ela estava colocando comida para Thor, que em seguida agarrou seu braço e perna. O gato a soltou após alguns minutos, mas seus membros já estavam ensanguentados e machucados devido aos cortes e arranhões.

Ela mora com suas duas filhas, de 22 e 26 anos e revelou que, para manter as meninas seguras, é necessário mantê-las em quartos separados do gato.

Após o último ataque, Thor passou a ficar no maior quarto da casa, que tem banheiro e sacada, sem acesso aos demais cômodos. No entanto, a família ficou com dó, resolvendo soltá-lo, e ele tentou um novo ataque. Mãe e filhas conseguiram fugir e se esconder.

Além de Thor, de 7 anos, Luciana cuida de Nina, uma gata de 4 anos. A família, inclusive, adotou Nina por recomendação de um especialista, mas Thor passou a ferir a fêmea, e foi preciso separá-los para proteger ambos.

Apesar do comportamento agressivo do animal, a família busca alternativas para acalmá-lo. Conforme Luciana, Thor foi levado a consultas com diversos veterinários especialistas em gatos, que recomendaram eutanásia e sessões de Reiki, uma modalidade terapêutica de origem oriental.