Mulher agride policial com tapas após ser presa por injúria racial em supermercado de SP

Uma mulher de 52 anos agrediu um policial militar em São Paulo após ser presa por suspeita de comer injúria racial. Ela destruiu equipamentos de uma rede de supermercados no bairro Perdizes, zona oeste da capital paulista.

Ela ameaçou funcionárias, fez ofensas racistas e disse ser policial federal, acusando uma trabalhadora de ser traficante. A PM foi acionada, mas a mulher foi para sua casa.

Os policiais a encontraram na frente do apartamento onde ela mora, e ela discutiu com os agentes.

“Não vou escutar nada, o senhor vai passar muito bem e vai tomar no meio do seu c*". No momento, ela bate na cara do PM e o agente a joga no chão, segurando seus braços.

“Você está pensando que é quem? Tá ficando louca? Põe a mão para trás", diz o policial. A suspeita ainda tenta argumentar, afirmando que sua "cabeça está sangrando".