Mãe é presa após forjar sequestro das próprias filhas para tentar extorquir a avó da meninas

Uma mulher foi presa neste domingo (4), em Campinas, após forjar o sequestro das próprias filhas na tentativa de extorquir a avó das meninas. A Polícia Civil de São Paulo tomou conhecimento do caso após a vítima da extorsão buscar as autoridades.

A jovem e o namorado dela teriam simulado um sequestro e exigido da avó um pagamento no valor de R$ 10 mil em troca da liberdade das três meninas, uma de 22 anos, uma de 3 anos e a outra de apenas 11 meses. O homem também foi preso em flagrante.

Conforme a Polícia, o golpe foi descoberto após autoridades irem à casa da família, no bairro Jardim Chapadão, e encontrarem o casal suspeito e as crianças.

"A princípio a gente achava que o indivíduo estava com o cárcere privado da mãe das crianças. Depois da conversa com ele, com a avó dele e com ela, a gente percebeu que ela (mãe das crianças) era uma cúmplice do crime", explicou a tenente Lyandra Lima, da Polícia Militar.

O casal foi preso e levado ao 1º DP de Campinas. Ambos devem responder pelo crime de extorsão. A suspeita foi liberada em seguida.

CRIME PREMEDITADO

A avó e o marido dela teriam chegado a receber fotos das crianças como se elas estivessem sob poder dos sequestradores.

"Eles tramaram toda uma situação crítica usando as duas crianças e usando também a parte emocional dos avós para conseguir o dinheiro", afirmou a oficial da PM ao g1 Campinas.

Também chamou a atenção das autoridades o estado no qual duas meninas foram encontradas. Elas estariam há quase 24 horas sem comer.

"Eu fiquei muito emocionada e aliviada por ter encontrado [as crianças]. Elas estavam sem roupa, elas estavam largadas, a idosa estava tentando auxiliar no cuidado dessas crianças enquanto o casal estava dentro da residência realizando as ameaças", declarou a tenente da PM.

A mãe das crianças vai responder em liberdade por maus tratos e extorsão. Um simulacro de arma de fogo foi apreendido na casa dos suspeitos.