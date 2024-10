VetMóvel oferece serviços veterinários gratuitos em shopping de Fortaleza; saiba como acessar

O VetMóvel, equipamento da Prefeitura de Fortaleza, oferece até o dia 1º de novembro serviços veterinários gratuitos no estacionamento do shopping RioMar Kennedy. Estão disponíveis diariamente consultas, castrações e vacinação antirrábica, no horário entre 7 horas e 12h e de 13h às 16h.

O público-alvo da iniciativa são animais de estimação das pessoas que moram em bairros no entorno do estabelecimento.

Para ter acesso aos serviços, é preciso levar documentos como RG, CPF e comprovante de endereço de Fortaleza. Os cães devem estar com guia, coleira e focinheira. Já os gatos precisam ser transportados em caixas adequadas.

Vacinação antirrábica

Para ter acesso à vacinação contra a raiva, é preciso que o animal tenha passado, antes, por consulta com veterinário, e que tenha mais de quatro meses de idade. Além disso, fêmeas não podem estar prenhes, lactantes ou no cio.

O imunológico pode ser aplicado anualmente em cães e gatos.

Castração e consultas

Interessados em solicitar castração de cães e gatos no VetMóvel precisam fazer um agendamento prévio pelo telefone 156 (opção 6) ou pelo site do VetMóvel e aguardar a ligação da equipe da Coepa.

No caso das consultas, são distribuídas fichas para atendimento por ordem de chegada, a partir de 7h.

Balanço de atendimentos

O VetMóvel foi criado em 2018 e é gerenciado pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).

O equipamento realizou mais de 191 mil procedimentos, entre castrações, consultas clínicas e aplicação de vacinas antirrábicas, além de exames de triagem para calazar e distribuição de materiais educativos.

Serviço

VetMóvel no RioMar Kennedy

Local: estacionamento do shopping (Avenida Sargento Hermínio, 3100 - Shopping RioMar Kennedy)

Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, de 7h às 12h e de 13h às 16h

Período: até 1º de novembro

Serviços ofertados: consultas, castração e vacinação antirrábica