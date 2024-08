Quais são os sintomas da leishmaniose? Saiba o que fazer para descobrir

A leishmaniose, também conhecida como calazar, é uma doença grave e que não tem cura. É importante que os tutores saibam identificar os primeiros sintomas para que o tratamento seja logo iniciado. Inclusive, o mês de agosto assume a cor verde para conscientizar sobre os riscos dessa doença.

O médico veterinário Raphael Neves diz que os sintomas da leishmaniose são inespecíficos e que é essencial o olhar atento do tutor. "Aquele animalzinho que come bastante, come bem, mas não engorda. É sinal de atenção. Notou um hipercrescimento das unhas? Outro sinal. Algumas lesões de pele que nunca saram, também pode ser um indício da doença".

A distribuição da leishmaniose canina pelo mundo é ampla e é considerada um grande problema de saúde pública. Aqui no Brasil, os casos concentram-se na região Nordeste seguida pelas regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

Tire outras dúvidas sobre sintomas, conheça as formas de prevenção e de tratamento da leishmaniose.

Quais os principais sintomas da leishmaniose?

Raphael Neves ressalta a importância da visita semestral ou anual ao veterinário para que possam ser observados sintomas que levem ao diagnóstico. Mas, os principais sintomas da leishmaniose são:

Apatia;

Descamação da pele;

Emagrecimento;

Lesões na pele;

Crescimento excessivo das unhas;

Falta de apetite;

Febre;

Diarreia.

"As lesões, características da doença, aparecem principalmente no rostinho do animal e nas pontas de orelha. Aquelas lesões que ficam sangrando e que podem até ficar mais pretinhas com passar do tempo. Às vezes, o animal não apresenta nada, só uma falta de apetite e só mesmo com alguns exames pra gente confirmar" Raphael Neves Médico veterinário

Legenda: O crescimento excessivo das unhas é um dos sintomas da leishmaniose Foto: Shutterstock

O que é a leishmaniose canina?

A leishmaniose em cães é uma doença considerada grave em animais e letal em humanos. Há tratamento, mas não há cura. O animal pode viver com a doença, dependendo da gravidade. A transmissão acontece por um mosquito conhecido como mosquito palha, mosquito pólvora, birigui ou tatuquira.

Como é a transmissão da leishmaniose?

A transmissão da leishmaniose canina não acontece a partir do contato direto com o cachorro por meio de saliva ou mordidas, mas sim através da picada da fêmea do mosquito palha. Ou seja, se um mosquito palha picar um cão infectado, o mesmo mosquito poderá picar um ser humano e transmitir a doença.

Esse inseto possui a coloração amarelada e se reproduzem em locais úmidos e ricos em matéria orgânica, como frutos, folhas, fezes de animais, entre outros.

Legenda: Ela é transmitida por um mosquito conhecido popularmente como “mosquito palha” Foto: Shutterstock

A leishmaniose é transmissível para o humano?

Sim, mas apenas através da picada de mosquito. "Não é uma transmissão direta. É preciso o mosquito. Sem o mosquito não vai ter transmitissão da leishmaniose. Então, a gente pode prevenir essa transmissão através de uma limpeza do ambiente", explica o veterinário Raphael.

A leishmaniose tem cura?

Não, a leishmaniose canina ainda não tem cura, mas, sim, um tratamento para garantir a integridade do pet infectado.

Meu cachorro vai morrer porque pegou leishmaniose?

Não necessariamente. O diagnóstico da doença era praticamente uma sentença de morte até pouco tempo atrás, já que não existiam medicamentos, e a eutanásia era recomendada para evitar que fosse transmitida para outros pets e animais.

Segundo o médico veterinário, Raphael Neves, as coisas mudaram quando surgiu um medicamento regulamentado pelo Ministério da Saúde e com resultados positivos.

"Com o diagnóstico positivo, a gente pode fazer intervalos, reduzir a carga paragitária, ficar fazendo checkup recorrente pra observar como que aquele animal vai evoluir. Sempre mantendo a carga parasitária baixa. O animal pode sim ter uma qualidade de vida boa, viver longos anos, sendo leishmaniose positivo" Raphael Neves Médico veterinário

Existe vacina para a leishmaniose?

Existia, ela foi retirada do mercado pelo Ministério da Saúde, de acordo com o veterinário. Com isso, a ideia é focar na prevenção.

Como prevenir a leishmaniose?

"Se você tiver um ambiente limpo, bem higienizado e que não permita um jardim com restos de folha ou material orgânico, já diminui bastante. Utilizar a coleira é muito importante também", alerta Raphael.

A coleira é importante porque mesmo seguindo os cuidados em casa, algum vizinho pode não se atentar ou até mesmo algum terreno baldio pode ocasionar a proliferação do mosquito palha.

Como é o tratamento para a leishmaniose?