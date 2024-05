Gato alérgico: saiba quais os sintomas e como identificar a asma felina

É comum que as pessoas tenham alergia a pelo de gato, mas os felinos também podem sofrer com alergias. Inclusive, se não tratadas corretamente, podem se transformar em sérios problemas respiratórios, como bronquite e asma. E os motivos das alergias são os mesmos que os comuns para humanos.

"Qualquer coisa pode causar alergia no gato. Poeira, perfume, incenso, fumaça... tudo isso pode ativar a asma no gato, que já é um animal anatomicamente predisposto a desenvolver a doença" Wanessa Aires Veterinária de gatos

Wanessa Aires, veterinária especialista em medicina felina, explica que essa predisposição do gato à alergia é devido à anatomia do animal. "O gato tem uma menor quantidade de cílios no pulmão, que faz com que mais fatores externos, mais microrganismos entrem e possam acometer o pulmão. E o pulmão dele tem uma maior quantidade de glândulas que produzem muco. Então, o excesso da produção de muco vai favorecer também o aparecimento da asma."

Como identificar que o gato tem asma?

A asma no gato pode ser confundida com outras doenças, como pneumonia e bronquite. "Infelizmente, não é fácil fechar o diagnóstico. Não existe um exame muito específico. O que a maioria dos médicos veterinários costuma solicitar é o exame de raio X", destaca.

"Se o médico veterinário tem suspeita de que o gatinho possa estar sendo acometido por asma, o exame que pode fazer o diagnóstico é o lavado broncoalveolar. Só que, para isso, o gatinho tem que ser anestesiado, com anestesia geral, e ser entubado, o que assusta o tutor. O animal ainda tem que fazer vários exames, como se ele fosse ser submetido a uma cirurgia." Wanessa Aires Veterinária de gatos

A veterinária destaca que prefere trabalhar com "diagnóstico terapêutico" para ajudar tutores que possam ter problemas financeiros. "A gente entra com a medicação, com corticoide e faz um tratamento direcionado aos sintomas, inclusive com o uso de uma bombinha, parecido com o tratamento humano."

Quais sintomas da asma felina?

Um dos principais sinais da disfunção é a tosse. O quadro se assemelha aos sintomas de bola de pelo e acaba por confundir muitos tutores.

"O gato com asma, comumente, vai ser acometido por tosse. E essa tosse nem sempre precisa ser por conta do contato com o motivo da alergia. Às vezes, ele está com muita produção de muco no pulmãozinho dele e esse muco estimula a tosse", é o que explica Wanessa Aires.

Como identificar a tosse no gato?

"A tosse é muito parecida com a regurgitação, que é muito parecida com o vômito." A veterinária destaca que o tutor pode perceber que o gato parece estar "engasgado" e é nítida a dificuldade respiratória. É importante, inclusive, que o tutor grave quando o gato estiver com um comportamento incomum na respiração. Assim, o veterinário vai conseguir identificar da melhor forma.

Dentre os sinais de dificuldade respiratória, a barriga do animal sobe e desce com muito esforço, como se o gato estivesse realmente puxando o ar para respirar. "Em caso mais grave, a gengiva do gato pode ficar azul, significa que não está chegando oxigênio."

O que fazer se o meu gato tiver uma crise alérgica?

A recomendação é procurar a emergência 24 horas mais próxima para que o animal fique no oxigênio, fazer uso de broncodilatador para diminuir os sintomas característicos da asma. "Quando a asma não está controlada, o gatinho pode sim ir a óbito, infelizmente. Mas, geralmente dá pra reverter".

O clima pode contribuir com a alergia no gato?

Sim, como o animal já é predisposto a doença, a sazonalidade pode contribuir. "Por exemplo, a gente mora no Nordeste e geralmente os períodos são muito quentes. Então, geralmente, quando chove e sobe aquele mormaço, aquele cheirinho de terra, aquilo pode propiciar uma crise no gatinho sim", explica Wanessa.

Tem algo que o tutor pode fazer para prevenir essa doença?

No caso do gatinho que já tem asma, para evitar crises é ideal evitar contato com os alérgenos. "A prevenção das crises é da mesma forma como a gente faz com as crianças".

Já para evitar que o gato passe a ter asma, é importante que o animal não tenha contato com agentes que possam desencadear, como fumaça, produtos de limpeza, produto em spray, desodorante. "E quando começar a chover, tenta tirar o gatinho da janela para ele não sentir aquele cheirinho de terra, esse tipo de coisa", diz Wanessa Aires.