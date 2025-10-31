Especialistas revelam hábitos, alimentação e cuidados para esta fase
O edital foi adiado pela quarta vez em caráter “técnico e temporário”
Fiscalização aponta "desvio de qualidade" em lotes dos medicamentos
Conhecido nas redes por acalmar os pequenos antes das cirurgias, o cirurgião pediátrico aposta no atendimento humanizado para transformar medo em confiança
Pesquisas dos cientistas podem possibilitar a criação de novos tratamentos para doenças autoimunes e câncer
Os residentes aprovados começam a trabalhar somente em 2026, nos hospitais da rede do Instituto do Câncer do Ceará
Com produção própria, medicamentos biológicos serão incorporados ao SUS com menor preço
A instituição foi comprada pela Yduqs