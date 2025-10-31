Diário do Nordeste
Imagem mostra mulher de meia-idade se exercitando ao ar livre e segurando garrafa de água, simbolizando bem-estar e hábitos saudáveis após os 40 anos.

Opinião

Mulher após os 40 anos: como manter a saúde e o bem-estar

Especialistas revelam hábitos, alimentação e cuidados para esta fase

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 16 de Outubro de 2025
Médico trabalhando com laptop e anotando informações em uma clínica ou consultório, representando cuidado com saúde e atendimento médico.

Papo Carreira

MEC suspende edital para novos cursos privados de medicina

O edital foi adiado pela quarta vez em caráter “técnico e temporário”

Geovana Almeida* 14 de Outubro de 2025
Fachada do prédio da Anvisa, com o letreiro

País

Anvisa proíbe consumo e venda de remédio contra pneumonia e anestésico

Fiscalização aponta "desvio de qualidade" em lotes dos medicamentos

Redação 08 de Outubro de 2025
Vídeo médico

Ceará

Cirurgião pediátrico de Sobral viraliza com atendimento humanizado ao cuidar das crianças

Conhecido nas redes por acalmar os pequenos antes das cirurgias, o cirurgião pediátrico aposta no atendimento humanizado para transformar medo em confiança

Maria Clarice Sousa* 07 de Outubro de 2025
O Secretário Geral do Comitê Nobel, Thomas Perlmann (D), se dirige aos jornalistas em frente a uma tela exibindo os retratos de Mary E Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi durante uma coletiva de imprensa sobre os vencedores do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2025.

Ciência

Nobel de Medicina premia trio por descobertas no sistema imune

Pesquisas dos cientistas podem possibilitar a criação de novos tratamentos para doenças autoimunes e câncer

Carol Melo 06 de Outubro de 2025
Médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti é uma das homenageadas do Troféu Sereia de Ouro 2025

Verso

Médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti é homenageada com o Troféu Sereia de Ouro 2025

Redação 22 de Setembro de 2025
Foto de dentro do hospital Harold Juaçaba

Papo Carreira

Rede ICC abre 44 vagas para programas de residência; veja detalhes e como se inscrever

Os residentes aprovados começam a trabalhar somente em 2026, nos hospitais da rede do Instituto do Câncer do Ceará

Redação 17 de Setembro de 2025
Mulher jovem pratica agachamento em máquina guiada em frente a espelho de academia

Ceará

‘Detesto meu corpo’: distorção e transtornos de imagem geram onda de adoecimentos na ‘geração saúde’

Nicolas Paulino 12 de Setembro de 2025
Imagem de produção de medicamentos em planta da Fiocruz

Negócios

Produção da Fiocruz em Eusébio deve reduzir custo de medicamentos usados no tratamento contra o câncer

Com produção própria, medicamentos biológicos serão incorporados ao SUS com menor preço

Mariana Lemos 05 de Setembro de 2025
Imagem mostra fachada do campus Fortaleza da Unifametro

Opinião

Grupo dono da Estácio manterá nome Unifametro e pagará adicional de R$ 1,2 mi por aluno de Medicina

A instituição foi comprada pela Yduqs

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 20 de Agosto de 2025
