Estudantes de Medicina exibem faixa com alusão a estupro durante jogo, em São Paulo

Vinte alunos do curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, foram acusados de praticarem alusão ao crime de estupro durante um jogo interclasse. O caso aconteceu no último sábado (15). Na ocasião, os estudantes foram fotografados segurando uma faixa com os escritos: "Entra po***, escorre sangue".

A primeira denúncia sobre o ocorrido foi feita na segunda-feira (17) pelo Coletivo Francisca, formado por mulheres da instituição acadêmica. "Não vamos tolerar qualquer ato ou fala que tente instaurar o medo e a opressão nos corredores do Santa Marcelina", afirmam as integrantes, em uma postagem no Instagram.

O comunicado ainda diz que a ação fere os corpos e a dignidade sexual das estudantes. "Vamos continuar lutando para que as salas de aula do Santa Marcelina formem médicos e médicas que se preocupem com seus pacientes, que respeitem os direitos humanos e que se preocupem com o bem-estar físico e mental de todos da sociedade", finaliza.

Em resposta à denúncia, a Faculdade Santa Marcelina se manifestou contrária à conduta dos estudantes envolvidos e afirma que abriu uma sindicância interna para apurar o caso.

Atitudes como essa constituem agravo à instituição e sua tradição, missão e valores e também à sociedade como um todo. Os alunos da instituição responsáveis pelos atos (que ocorreram fora de suas dependências) serão penalizados conforme os princípios estabelecidos e a gravidade da infração. Entre as punições estão advertências verbais e escritas, suspensão e até desligamento (expulsão) da faculdade" Faculdade Santa Marcelina Em nota publicada pelo Instagram

O que diz a Polícia?

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que a 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) instaurou um inquérito policial "para apurar todas as circunstâncias dos fatos".

Frase veio de um "hino"

Os 20 estudantes fotografados exibiam uma frase extraída de um "hino" utilizado pela Associação Atlética Acadêmica (AAAPV) do curso de Medicina. As atléticas são agremiações de estudantes que promovem festas, encontros e eventos esportivos nas instituições.

Devido ao conteúdo sensível, a música foi banida de ser cantada nos jogos interclasse de 2017. Contudo, ela continuou sendo referenciada por alguns estudantes ao longo dos últimos anos.

