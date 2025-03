Suspeito confessa ter matado Vitória para manter suposta relação em segredo

O suspeito de matar Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, afirmou que crime foi motivado pela tentativa de esconder da esposa um suposto relacionamento entre ele e a vítima. Conforme a Folha de S.Paulo, o operador de empilhadeira Maicol Antonio Sales dos Santos, de 23 anos, chegou a citar "troca de carinhos" entre ele e Vitória durante depoimento para a polícia.

Na terça-feira (18), a Polícia Civil já havia informado que Maicol confessou ter assassinado Vitória. A adolescente foi encontrada morta em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo, no dia 5 de março.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que ela veio a óbito após ser atingida com três facadas no rosto, tórax e pescoço. Vitória não sofreu violência sexual.

Ainda durante o depoimento dado para a Polícia, Maicol mencionou que a relação com Vitória teria ocorrido há cerca de um ano e meio. No entanto, a Polícia Civil não confirmou que os dois tenham tido algum envolvimento.

Os agentes acreditam, até o momento, que Maicol agiu sozinho, mas aguardam a conclusão de laudos para encerrar as investigações sobre o caso. O suspeito já foi transferido para uma unidade prisional, o CDP2 de Guarulhos.

Relembre o caso

Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, desapareceu no dia 26 de fevereiro de 2025, após sair do trabalho em um shopping na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo.

A jovem foi vista pela última vez no ponto de ônibus, onde relatou a uma amiga, por mensagem de áudio, que sentia estar sendo seguida por dois homens. Desde então, a família iniciou uma busca por ela.

No dia 5 de março, o corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata, a cerca de cinco quilômetros da casa dela. O corpo da adolescente apresentava marcas de violência.

Os peritos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) do estado de São Paulo apontaram que a causa da morte foi choque hipovolêmico, provocado por intensa hemorragia decorrente das facadas.

As investigações avançaram e levaram a Maicol Sales dos Santos, vizinho da vítima, como principal suspeito. Testemunhas relataram ter visto o veículo dele próximo ao local onde Vitória desapareceu e também no ponto final do ônibus onde ela desceu.

