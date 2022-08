Schnauzer: saiba tudo sobre a raça

Cão de guarda e companhia, o schnauzer se destaca no mundo canino. É muito fácil reconhecê-lo - e se você não sabe pelo nome, quando olhar para o focinho, ou melhor, para o "bigode", logo sabe.

Bastante popular e cheio de energia, o schnauzer é um cachorro que se apega muito aos donos e, por isso, é um bom protetor. Apesar de ter a aparência bem distinta, na raça há, pelo menos, três variações do animal.

O Diário do Nordeste conversou com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará, Francisco Atualpa Soares Júnior*, e consultou informações da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC).

Origem da raça

O schnauzer é de origem alemã. De acordo com a CBKC, ele remonta ao fim dos anos 1800, no sul alemão. A literatura sobre raça descreve que ele era chamado de "cão de cocheira", pois fazia muita companhia a cavalos e era um caçador. Procurava todos os tipos de roedores e rapidamente os matava. Ele era conhecido como pinscher de pelo duro.

O que significa schnauzer em português?

De acordo com o veterinário Atualpa Soares, Schnauzer é uma palavra alemã que significa "focinho", parte do corpo do animal que o caracteriza e o distingue bem de outras raças.

Tipos de schnauzer

Standard: É do chamado schnauzer padrão que se originam os outros tipos. Ele mede entre 45 cm e 50 cm e o peso é variável, ficando entre 10 kg e 15 kg. Tem um corpo mediano.

Legenda: O schnauzer standard é o tipo mais ocorrente da raça Foto: Shutterstock

Miniatura: Tem comprimento entre 30 cm e 35 cm. É originário de um cruzamento e pode pesa até a metade do padrão.

Legenda: O schnauzer mini é um dos mais procurados para compra e adoção Foto: Shutterstock

Gigante: Tem entre 60 cm e 70 cm e o peso pode chegar a 45 kg

Legenda: O schnauzer gigante pode chegar a 45 kg Foto: Shutterstock

Cores

A cor mais comum de schnauzer é a preta. Mas, conforme o veterinário, pode variar e ser "prateada". A CBKC também elenca as cores sal e pimenta. Atualpa Soares cita ainda a ocorrência de schnauzers brancos, que são "muito raros", provenientes de cruzamentos de raças.

A pelagem da raça é bem característica, assim como a do Shih-tzu, com pelos mais rígidos, apesar de curtos. Atualpa Soares destaca a "barba" e a sobrancelha bem proeminente, que cai por cima dos olhos dos cachorros.

"Como características típicas, tem uma barba não muito macia no focinho e sobrancelhas cerradas que cobrem ligeiramente os olhos", define a Confederação de Cinofilia.

Quanto tempo vive?

Standard: 13 e 16 anos

13 e 16 anos Miniatura: 12 a 14 anos

12 a 14 anos Gigante: 10 a 12 anos

Como é o comportamento do schnauzer?

Schnauzer é uma raça de cachorro com personalidade forte, de acordo com Francisco Atualpa. Outras características de destaque são que ele é um cão protetor e territorialista. Perto de desconhecidos, o pet pode até parecer agressivo, mas é tudo no intuito de proteger o tutor.

O animal precisa de espaço e de tempo para brincar e extravasar a energia acumulada. Isso é importante para que ele não apresente irritabilidade, conforme o médico veterinário.

O schnauzer é um cão de companhia e muito fiel, assim como o poodle toy.

O schnauzer late muito?

Depende da situação. Se o cão sentir que precisa agir para proteger seu tutor, ele vai latir muito, assim com o cachorro pisncher.

Quais doenças são mais comuns na raça?

O schnauzer miniatura tem predisposição a ter mais problemas urinários e de pele. Já os de maior porte podem desenvolver problemas osteoarticulares como displasias.

O indicado, segundo Atualpa Soares, é buscar orientação médica e estar sempre em dia com as consultas veterinárias. O schnauzer não é do tipo de raça que inspira cuidados excessivos, mas é necessário estar vigilante.

A tosa higiênica é sempre recomendada, pois com o tempo o pelo pode se desgastar, linhar e ficar propenso a acúmulo de sujeira e secreções.

Quanto custa um schnauzer?

A depender do tamanho, o preço do schnauzer pode mudar. O miniatura é um dos tipos mais procurados e, por isso, se torna o mais caro em muitas situações. O custo é variável e pode começar perto de R$ 1 mil.

Os mais caros variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil, considerando a linhagem, o tipo de criação, o criador e etc.

*Francisco Atualpa Soares Júnior é graduado em Medicina Veterinária pela Uece e mestre em Ciências Veterinárias também pela Uece. Já coordenou o Programa Estadual de Controle de Malária e também foi gestor municipal de Vigilância Ambiental. É o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará.