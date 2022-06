Poodle Toy: entenda tudo sobre a raça

Apesar de serem das raças mais comuns de cachorros em lares, os poodles possuem variações, fato sobre os caninos fofinhos que pode não ser muito conhecido. Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), uma delas é o poodle toy.

Eles são animais de porte menor da raça. A altura dele varia entre 24cm e 28 centímetros.

Conhecido por ser um cão de companhia e fiel aos tutores, os poodles toys, assim com todos os outros tipos, têm considerável habilidade para treinos.

O Diário do Nordeste preparou um tira-dúvidas sobre o cachorro poodle toy com informações do presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará, Francisco Atualpa Soares Júnior* e também da CBKC.

Origem

A raça foi originada na França, onde é chamada "caniche". Nasceu para caçar pássaros aquáticos. Eles são descendentes do Barbet e conservaram muitas de suas características.

A partir do século XVI começaram as diferenciações de tamanhos. Os criadores começaram a cruzar poodles grandes com os de tamanho menor, resultando no poodle anão.

Com o surgimento do anão, foi verificada a necessidade de investir em um porte menor ainda, e com uma série cruzamentos nasceu o toy.

Características do Poodle Toy

De acordo com a Confederação, o poodle toy tem os mesmos aspectos de uma poodle anão, diferenciando-se apenas pelo tamanho do osso da cabeça, que nos toys é mais avantajado.

Legenda: O toy é o menor tipo de poodle existente Foto: Shutterstock

De modo geral cães da raça poodle se dividem entre: grandes — também chamado de poodle gigante —, médios, anões e toys.

Conforme o médico veterinário Atualpa Soares, é recomendado buscar uma assessoria com algum profissional referenciado que possa atestar as características do toy e indicar onde achar criadouros ou abrigos onde eles são encontrados.

Quanto pesa?

O poodle toy é uma raça pequena que pesa entre 2kg e 3kg normalmente, segundo o veterinário Atualpa Soares.

Legenda: e acordo com a Confederação, o poodle toy tem os mesmos aspectos de uma poodle anão Foto: Shutterstock

Qual o tamanho?

O toy é o menor na categoria poodle e apresenta tamanhos acima de 24 cm até 28 cm. De acordo com a CBKC, o ideal é que fique em 25 cm.

Qual a diferença entre Poodle Toy e micro?

A diferença entre o poodle toy e o micro está no tamanho, segundo Soares. O poodle toy pode chegar até 28 cm, enquanto o poodle micro, chamado também de toy micro, só vai até 25 cm.

Qual o menor tipo de poodle?

O menor tipo de poodle é o toy.

Como cuidar dessa raça?

Como poodles são animais geralmente menores que os outros cachorros, e também dóceis, eles se adaptam facilmente a qualquer ambiente. No entanto, o médico veterinário alerta que é preciso ter responsabilidade com as necessidades de cada cão.

É necessário ter a casa adaptada ao perfil do animal, para deixá-lo livre quando ele precisar dessa liberdade. Os poodles gostam muito de latir e são sociáveis, mas isso também depende da criação.

Qual a expectativa de vida?

Conforme o Guia Animal, a expectativa de vida do poodle toy é de 12 anos. Ele vive um pouco menos que outros animais pois tem tendência a desenvolver problemas de saúde à medida que envelhece.

Quanto custa um Poodle Toy?

O veterinário indica que os preços variam de acordo com a linhagem, as características e a origem dos animais, além do registro.

É possível achar poodles toy que não são registrados entre R$ 300 e R$ 500, como também há quem venda na casa dos R$ 5 mil: "O céu é o limite", avalia o profissional.

Atualpa Soares, no entanto, ressalta: é importante buscar profissionais qualificados e ter uma posse animal com responsabilidade.

*Francisco Atualpa Soares Júnior é graduado em Medicina Veterinária pela Uece e mestre em Ciências Veterinárias também pela Uece. Já coordenou o Programa Estadual de Controle de Malária e também foi gestor municipal de Vigilância Ambiental. É o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará.