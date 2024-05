Empresa cria voo para cães viajarem em poltronas junto aos tutores em primeira classe; veja valores

Viajar de avião ao lado do cachorrinho de estimação agora é uma realidade na empresa americana Bark Air, que estreou essa modalidade de voo para os cães de qualquer tamanho, na quinta-feira (23), nos Estados Unidos. As passagens de primeira classe permitem que os animais possam caminhar na aeronave e até receber uma alimentação adequada.

Os pets recebem até um pé de sapato na bandeja para que possam morder e brincar durante o trajeto. Além disso, há uma área específica com materiais para que possam se divertir e comer. Também foi criado um spa para filhotes. As informações foram divulgadas pelo g1.

Quem quiser aproveitar uma viagem ao lado do "doguinho" precisa desembolsar um valor em torno de US$ 6 mil, o que equivale a R$ 31 mil, nos trajetos domésticos. Já os voos internacionais são a partir de US$ 8 mil (R$ 41,3 mil).

Legenda: Tutores podem viajar ao lado dos doguinhos Foto: Bark Air/Divulgação

O primeiro voo fez o trajeto Nova York e Los Angeles e, apesar da aeronave ter capacidade para até 14 pessoas, a empresa divulgou que comercializa somente 10 passagens, que servem para o acesso dos cães e dos tutores.

A Bark Air divulgou que atua nos aeroportos de White Plais, na região metropolina de Nova York, de Van Nuys, nas proximidades de Los Angeles, além de Biggin Hill, em Londres. São planejadas rotas para Paris, Milão, Chicago, Seattle, Flórida e Arizona.

Passagens esgotadas

O portal InvestNews detalhou que já existe uma procura pelos voos nos quais os cães não precisam ir em caixas fechadas dentro do compartimento de cargas. As duas datas do trajeto Los Angeles - Nova York do mês de maio estão esgotadas.

Matt Meeker, CEO da Bark Air, embarcou num voo de mais de 3 horas dentro de uma caixa para cães como forma de promover a companhia. O slogan da empresa é "nenhum cão deveria viajar numa caixa".

“Passamos anos conversando com companhias aéreas sobre como tornar mais acessível voar com seu cachorro e, devido à resistência delas, decidimos construir nós mesmos a solução”, observou Matt.

Morte de cão no Brasil

Um cachorro de 5 anos da raça Golden Retriever morreu em abril durante o transporte aéreo da Gollog, empresa da Gol Linhas Aéreas, após um erro no destino. O cão chamado Joca deveria ir de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, onde o tutor o aguardava.

Por erro da empresa, no entanto, o animal foi transportado para Fortaleza, no Ceará, e somente depois levado de volta para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.