Pastor Alemão: saiba tudo sobre a raça canina

Estrela de filmes e séries ao longo do tempo, o Pastor Alemão é uma raça bastante popular do Brasil — principalmente nos trabalhos com a Polícia.

Quem já testemunhou uma operação policial possivelmente já deve ter visto um cão da raça junto aos agentes. Segundo o médico veterinário Ricardo Montesuma*, o uso do Pastor Alemão ocorre devido a ele ser uma das raças mais inteligentes, obedientes e de fácil aprendizado.

No entanto, ao longo do tempo, o cão, também conhecido como Lobo da Alsácia, exerceu outras funções, o que, inclusive, é representado em seu nome oficial.

Origem

Como o próprio nome já pressupõe, a raça é oriunda da Alemanha, na Europa. A metódica de criação, de acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), iniciou-se em 1899, após a fundação da Sociedade do Cão Pastor Alemão no país.

Tais cães, aponta o médico veterinário, são oriundos do cruzamento de cães híbridos de lobos e que exerciam atividades de pastoreio, os quais habitavam as regiões central e sul da Alemanha, segundo a CBKC.

A entidade europeia indica que a proposta da raça era a criação de um cão de trabalho propenso a grandes realizações. Devido a tais atributos, a raça é tradicionalmente escolhida para trabalhos de farejamento.

Legenda: Cão tem energia para realização de diversas atividades Foto: Shutterstock

Para isso, é necessário que o filhote passe por treinamento para estimular o olfato aguçado e o comportamento de caça, conforme Montesuma.

Conforme Caio Pessoa, criador de cães e sócio do Canil Cachinauá, existente há 35 anos, o Pastor Alemão pode exercer bem não só o farejamento, mas, também, as seguintes atribuições:

• localização de pessoas e animais desaparecidos

• busca de provas e vestígios de crime

• perseguição, ataque e imobilização de suspeitos de delitos.

É um bom cão de guarda?

A CBKC indica que o Pastor Alemão é seguro, agradável e atento. O temperamento da raça é instintivo, flexível e autoconfiante, dispondo-lhe qualidades adequadas para um cão de proteção, serviço e pastoreio.

Ricardo Montesuma realça que o cão é inteligente, atento, destemido e resignado. "Por não recuarem com facilidade frente a uma situação de perigo, lhes são atribuídas as funções de guarda e pastoreio, das quais a raça é tida como a melhor e mais indicada", aponta.

Legenda: Cão é facilmente adaptável e tem manejo simples Foto: Shutterstock

Convergindo com o médico veterinário, o sócio do Canil Cachinauá e criador da raça afirma que o Pastor Alemão é destemido, tem "mais perfil de defesa do que de ataque", um olfato "incrível" e é ideal para o ensinamento de comandos. "Por isso, são usados como cães policiais em busca de drogas, bombas, no resgate de pessoas", pontua.

O cão pode ser teimoso, mas, segundo o médico veterinário, é considerado fácil de adestrar. Uma vez socializada, a raça pode conviver de forma forma tranquila com crianças da família e outros cães, o que é atestado pelo proprietário do canil com base nos retornos recebidos, "sempre positivos".

Caio Pessoa Criador de cães e sócio do Canil Cachinauá "Se ele vive em um ambiente sereno e é amado, ele é muito bom, silencioso, obediente e fiel, por isso pode ser adequado para famílias com crianças. É também um cão muito corajoso e se afeiçoam imediatamente às pessoas que cuidam dele".

Como criar

O sócio do canil realça a maleabilidade da raça canina, que, resistente e robusta, adapta-se a quaisquer clima ou ambiente. "Um simples espaço arejado e confortável é o bastante para acomodá-lo", diz, indicando que o cuidado relativamente fácil atrai vários interessados no cachorro.

Além disso, os elogios se estendem ao mundo das exposições especializadas — o cão costuma exibir todas as suas qualidades nas provas exigidas.

É perigoso?

Caio Pessoa discorda da fama de agressividade eventualmente atribuída ao cão. "Na verdade, essa é uma raça muito amigável e amorosa com a sua família, sendo um ótimo companheiro para todas as horas", afirma, indicando que o cão necessita de socialização e adestramento quando filhote.

Caso isso não ocorra, a tendência, segundo ele, é de que o cão fique desconfiado quando próximo de pessoas alheias ao convívio em razão de seu instinto protetor.

Características físicas

De porte médio, a raça é levemente alongada, em relação à altura, bem musculosa e com ossatura "seca", o que, para o CBKC, denota uma construção geral sólida.

Os machos possuem entre 60 e 65 centímetros (cm) de altura na cernelha e pesam entre 30 e 40 quilogramas (kg). As fêmeas, por sua vez, possuem entre 55 e 60 cm, pesando de 22 a 32 kg.

O criador de cães acrescenta, como especificidades da raça, orelhas triangulares e erguidas, além de olhos acastanhados. Contudo, ele diverge da percepção dos padrões impostos às raças, definindo o cão como de tamanho médio-grande, se não propriamente grande.

"O comprimento do tronco é maior que a altura na cernelha de 10% a 17%, de modo que a percepção é a de um cão um pouco mais comprido do que alto", explica.

Variedades de pelo

A raça tem duas variedades de pelagem, segundo Montesuma: de camada dupla (pelo curto) ou pelo externo, longo e duro (pelo comprido).

Legenda: Apesar de bem distintas, as duas variações de pelagem da raça possuem subpelo Foto: Shutterstock

A CBKC destaca que, nos casos de camada dupla, o pelo de cobertura deve ser duro, fechado e "tão denso quanto possível". Já no caso da pelagem externa, o pelo deve ser longo, macio e "não tão densamente fechado", com tufos nas orelhas, nos membros e causa espessa.

Cores do Pastor Alemão

Legenda: Independentemente da cor, trufa do animal sempre é preta Foto: Shutterstock

Em relação à cor, os cães, segundo a entidade, são pretos com marcas que variam do marrom avermelhado, amarelo e até cinza claro, com subpelo apresentando leve tom acinzentado. Ricardo Montesuma propõe a seguinte classificação para as variações:

bicolor (marrom ou avermelhado com manto preto, a popular "capa preta")

melanístico (predominantemente preto com extremidades castanhas ou marrons)

unicolor (inteiramente preto).

O CBKC indica que, independentemente das cores, a trufa do animal deve ser preta. A cor branca não é admitida na raça — marcas da cor ou mais claras no antepeito, desde que pequenas e imperceptíveis, são permitidas.

A instituição de cinofilia também indica que cães com máscara ausente, cor dos olhos clara, marcas esbranquiçadas, unhas claras e ponta da causa avermelhada são tidas como falta de pigmentação.

Filmes e séries

A fama da raça nas corporações policiais já lhe rendeu presença em diversas produções artísticas. No entanto, o cão precursor da midiatização da raça, tem ligação com corporações militares antes mesmo de aparecer nas telas.

O cão Rin Tin Tin, que viveu entre 1918 e 1932, foi descoberto durante a Primeira Guerra Mundial, pelo agente da Força Aérea norte-americana Lee Duncan. O militar encontrou a mãe do cão e a ninhada em um canil bombardeado, resgatando um casal de filhotes, Rinty — apelido dado pelo tutor — e Nanette.

Legenda: Rin Tin Tin e seus descendentes participaram de diversas obras ficcionais Foto: reprodução

Em 1922, o cão participou de um show de cães em Los Angeles, sendo convidado a participar de um filme. Com uma atuação bem-sucedida, o animal participou de diversas películas ao longo da década, chegando a ganhar um programa radiofônico, o "The Wonder Dog" e filmes e séries derivadas, estreladas por cães descendentes dele.

No entanto, o clã Rin Tin Tin não dominou sozinho as obras cinematográficas. Outros cães da raça também participaram de produções de amplo alcance.

Legenda: Diversos cães da raça atuaram em papéis ligados ao ofício policial Foto: reprodução

Entre os exemplos, está "K-9: Um Policial Bom pra Cachorro", ficção policial com três sequências. Iniciada em 1989, a saga conta a história do extravaganete detetive Michael Dooley, ao lado do cão Jerry Lee.

Além disso, a raça também tem papéis de protagonismo em séries televisivas. Na brasileira "O Vigilante Rodoviário", um cachorro chamado Lobo acompanha o vigilante rodoviário Carlos, que atua contra criminosos e busca manter a lei em rodovias de São Paulo.

Legenda: Na releitura da série, outro ator e três cães, com habilidades diferentes, entraram em cena Foto: divulgação

Na série, exibida originalmente nos anos 1960, na extinta TV Tupi, a dupla transmite simpatia e inspira proteção e segurança por meio de mensagens educativas. A produção chegou a ganhar um longa-metragem após 17 anos da versão original.

A raça também teve espaço de destaque na série policial austríaca "Comissário Rex" ("Komissar Rex, no original), com 18 temporadas, e da portuguesa "Inspector Max", com seis, com os cães assumindo protagonismo a partir da inclusão de seus nomes já nos títulos das obras.

Doenças

Ricardo Montesuma enumera algumas enfermidades relativas à raça, destacando a displasia coxofemoral como a mais conhecida entre os animais. A patologia se caracteriza pela má formação da articulação coxofemoral, entre o osso pélvico e o fêmur.

Geralmente passada de forma hereditária, a disfunção pode, também, ser influenciada pelo ambiente ou pelo manejo do animal. "O tutor deve controlar a alimentação do animal para evitar a obesidade, além de atividade que requeiram esforços exagerados, pisos lisos e traumas", indica o médico veterinário.

Caso ocorra, o cão pode necessitar de acompanhamento fisioterapêutico, intervenção cirúrgica e suplementação das articulações. O animal com displasia coxofemoral também não deve ser reproduzido.

Além da mais conhecida, o profissional enumera as seguintes patologias frequentemente associadas à raça:

torção gástrica;

megaesôfago;

piodermite;

doença de Von Willebrand.

Principais cuidados

Exercícios

O médico veterinário ressalta que o cão necessita de altos gastos de energia diariamente, o que é atestado pelo criador da raça. "Os pastores alemães são cães naturalmente ativos. Fazer exercícios diários é bom para a saúde e pode eliminar algumas doenças comuns. Eles precisam de um grande espaço para correr e de mais tempo para jogar", explica Pessoa.

O sócio do Canil Cachinauá aconselha caminhadas com o cão todos os dias, com o uso de uma coleira adequada e durável para manutenção do controle sobre o animal, bastante forte.

Alimentação

Além disso, ele também aponta oferecimento de uma alimentação com rações do tipo super premium, dado o porte do animal — os ossos do cão precisam se manter fortes para ele conseguir realizar atividades sem problemas.

A dieta do Pastor Alemão precisa ser rica em proteínas, glicosamina, condroitina, Ômegas 3 e 6, além de vitaminas A, D, K e E. Esse conjunto ajuda na prevenção de torção gástrica, um problema que, segundo Pessoa, é uma tendência na raça e pode levar o cachorro à morte.

Dentição

Ricardo Montesuma complementa que, além das refeições do cão, o tutor tenha cuidado com os dentes do animal. "Para que o animal não apresente resistência à escovação dos dentes feita pelo tutor, é interessante que esse hábito seja estimulado desde filhote", orienta.

O procedimento deve ser realizado pelo menos três vezes na semana, o que auxiliará na não formação de tártaro.

Vacinação e vermifugação

Além da oferta de alimentação adequada, o veterinário indica que o animal seja acompanhado por um profissional da área para avaliações gerais de saúde, vacinas e vermifugação.

A imunização obrigatória pode ser iniciada a partir dos 45 dias de vida, podendo se estender até o quarto mês. A vermifugação, por sua vez, costuma ter início já na segunda semana, podendo ser repetida mensalmente no primeiro ano de vida do animal.

Quanto custa

O profissional de saúde animal indica que a raça custa em média R$ 5 mil, valor também apontado pelo criador de cães. Caio Pessoa, contudo, indica que o preço pode ter variação, podendo ser iniciado a partir de R$ 3,5 mil em canis especializados.

No entanto, ele orienta que interessados em exemplares de Pastor Alemão exijam a seleção dos pais do bicho em órgãos como o Clube Brasileiro do Pastor Alemão (CBPA) e a Sociedade Brasileira de Cães Pastores Alemães (SBCPA).

Expectativa de vida

Um Pastor Alemão pode viver de nove a 13 anos, conforme o médico veterinário. O sócio do canil estipula média de 12 anos.

* Ricardo Montesuma é médico veterináriio, com pós-graduações nas áreas de Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais e Patologia Clínica Veterinária.

** Caio Pessoa é criador de cães da raça Pastor Alemão e sócio do Canil Cachinauá, fundado em 1986 pelo pai dele, José André Pierre Pessoa, e com títulos importantes a nível nacional, como o de campeão na exposição Sieger Brasil.