Cachorro Chow Chow: entenda tudo sobre a raça

Língua preto-azulada, aspecto leonino e pelagem abundante. Não é difícil imaginar essas características e associá-las imediatamente aos cães da raça Chow Chow.

Cão do tipo primitivo, o chow chow tem ascendência atribuída à China, onde é reconhecido por mais de 2 mil anos, aponta a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), órgão brasileiro filiado à Federação Cinológica internacional (FCI) e responsável por determinar padrões das raças.

Os Chow chows foram mantidos como cães de guarda e de caça exclusivos da China, até por volta de 1800. Somente no fim do século XVIII, esses animais foram levados à Inglaterra e, em seguida, aos mais diferentes lugares do mundo.

Há quem diga que a Rainha Victória, da Inglaterra, chegou a adquirir um casal de cães da raça como pet, elevando, assim, a fama e a distinção da raça.

Apesar de ter a aparência fofa tal como um urso, há quem diga que cães dessa raça podem apresentar temperamento agressivo, podendo ser até traiçoeiros. Mito ou verdade?

Para esclarecer as principais dúvidas dos leitores sobre os Chow chows, o Diário do Nordeste consultou o médico veterinário Daniel Dantas, atuante na área há quase 20 anos.

Além de cuidar de cães da raça, ele também é proprietário do Eros, um Chow Chow com 32 kg, de linhagem americana, pelagem dourada e temperamento dócil. Inclusive, na socialização com crianças.

Mais que um “excelente cão de companhia”, aponta o médico, Eros é um “cão de alto potencial para exposição”. Ele foi considerado pela CBKC o melhor Chow Chow do Brasil 2017/18.

A CBKC é responsável não somente por determinar padrões das raças, como também por emitir pedigrees com validade internacional e organizar exposições de cães.

Legenda: Eros, em pódio durante exposição de cães Foto: Arquivo pessoal

É perigoso/traiçoeiro?

Originalmente, o Chow Chow não é um cão traiçoeiro, garante o médico veterinário Daniel Dantas. Segundo ele, o problema não está na raça em si, mas nos cruzamentos indiscriminados de animais agressivos. E esse fator genético se perpetua nos descendentes.

“Esses animais causaram e continuam causando acidentes por uma falta de seleção para reprodução. Daí criou-se esse mito de que o Chow Chow é um cão agressivo. Não é que ele seja agressivo originalmente, mas fruto dos cruzamentos mal feitos, sem seleção. [Isso que] acabou gerando animais com desvio de temperamento, que muitas vezes mordem até pessoas da família”, diz Dantas, endossando que “não se deve reproduzir qualquer animal”.

Legenda: Filho de pais dóceis, Eros tem temperamento manso, inclusive com crianças Foto: Arquivo pessoal

O cão Eros e os filhos dele, exemplifica, são Chow Chows calmos. “Se você cruza animais tranquilos, a tendência é que você tenha um filhote tranquilo. Se você cruza animais desequilibrados, agressivos, a tendência é que você tenha filhotes e a geração seguinte toda agressiva também”.

Daí a importância de conhecer a origem de cada animal: pais, avós, bisavós. Assim, é possível ter mais segurança para adquirir um filhote tranquilo.

Quanto custa?

Em média, um filhote de Chow Chow com pedigree pode custar entre R$ 2,5 mil e R$ 10 mil. O valor vai variar conforme a origem do animal.

“Quem são os pais, se os pais participam de exposição, se já têm título de campeão. Quanto maior o número de títulos que os pais, avós e bisavós tiverem e fizerem parte do pedigree desse filhote”, mais este será valorizado, explica o veterinário.

Qual a expectativa de vida?

Embora já tenha realizado atendimentos de cães da raça com até 15 anos, Daniel Couto diz que o Chow Chow vive, em média, 12 anos.

Esse cão pode pesar até quantos quilos?

O peso, assim como o valor, vai variar conforme a linhagem do Chow Chow. Se for um animal de linhagem americana, como o Eros, poderá pesar entre 27kg e 33kg. Já os cães de linhagem primitiva são mais franzinos e pesam entre 15kg e 17kg.

Como adestrar um animal da raça?

Por ser um cão primitivo, o Chow Chow não costuma se dar bem com adestramento. Mais uma vez, o proprietário deve priorizar ter um animal de linhagem mais tranquila, descendente de pais também tranquilos.

Como cuidar do pelo?

Além de não serem fáceis de adestrar, os cães da raça Chow Chow não se dão bem com banhos frequentes. E isso, inclusive, pode prejudicar a qualidade do pelo.

"O cuidado ao pelo volumoso está mais ligado à escovação para manutenção da pelagem e dar o mínimo de banhos possíveis".

A escovação vai abrir e melhorar a qualidade do pelo. Paralelamente, os donos também devem atentar para fornecer alimentação e suplementação de boa qualidade.

O ideal é "usar uma boa ração, super premium, e um bom suplemento à base de ômega, biotina, ácidos graxos em geral para melhorar a qualidade do pelo e do subpelo. O Chow Chow não se dá bem com rações de manutenção; você tem que usar uma ração de boa qualidade".

Ele prefere frio ou se habitua bem com o calor?

Sem dúvida, o Chow Chow prefere frio. "Ele é um cão de origem primitiva, utilizado para aconchegar seus proprietários; era usado como isolante térmico. Ele vai preferir sempre o frio, Chow Chow não gosta de calor", afirma Dantas, lembrando que alta temperatura pode deixar o animal irritado.

Onde deve ficar durante o dia e à noite?

Por ter uma pelagem densa e exuberante, o ideal é que o Chow Chow possa ser criado em regiões mais frias, no ar condicionado ou em lugares bem ventilados.

A temperatura impacta diretamente na qualidade da pelagem. Quanto mais quente estiver, maior a dificuldade de o animal ter uma pelagem exuberante.

"Por o Chow Chow ser um cão com pelo e subpelo, que acabam agindo como isolante térmico, nos horários mais quentes do dia ele vai permanecer dormindo, ter pouca movimentação e vai procurar se movimentar mais nos horários mais frios".

A busca por lugares mais amenos pode levar o animal a cavar buracos no jardim ou quintal em busca de maior conforto térmico, se mantendo mais próximo da umidade.

Ele é mais indicado para ser cão de companhia, de guarda ou reprodutor?

Se tiver histórico de pais e avós tranquilos, o Chow Chow pode ser "um excelente cão de companhia", avalia Dantas.

A depender da linhagem, também podem atuar como cães de guarda. Nada impede que também seja voltado à reprodução, contanto que seja um cão tranquilo e dentro do padrão racial. Para isso, é necessário conhecer tais padrões.

"As pessoas compram o cão, mas não sabem como o cão tem que ser. E isso a gente vê através do padrão racial, que diz a cor que o animal tem que ter, o peso, o tamanho, como é que tem que ser o temperamento. Se o animal tiver todo dentro do padrão racial, ele pode ser usado pra reprodução, sim. Se não tiver, não deve ser usado".

Outro ponto a ser observado antes de colocar o animal para reprodução, aponta o veterinário, é checar, por meio de um raio-X, se o Chow Chow tem um problema de saúde que os acomete com frequência.

Essa raça "tem um problema muito sério de displasia coxofemoral, que é um problema de falta de encaixe perfeito do osso maior, que é o fêmur, com a bacia. Muitos animais são sacrificados novos, sentem muita dor e têm dificuldade de andar por conta dessa displasia".

Caso seja detectada a má formação óssea, o animal não deve ser utilizado para reprodução, pois os seus descendentes podem apresentar o mesmo problema.

Legenda: O pelo do chow chow tem cores sólidas e sem manchas Foto: Shutterstock

Quais cores de pelagem o Chow Chow pode ter?

A cor do pelo dessa raça deve ser sólida, ou seja, ser única. Além do dourado, preto ou creme, por exemplo, há também as cores diluídas, como o azul. Porém, eles não devem apresentar manchas brancas no corpo ou ser tigrados.

Por que esses cães têm a língua azul?

A língua azul é uma das principais características da raça Chow Chow. O pigmento azulado ou roxeado, segundo o médico veterinário, se deve, sobretudo, a uma questão de seleção.

"A raça foi selecionada tirando indivíduos com aquelas características e, dentre as principais, é a língua azul. Foram cruzando somente animais de língua azul e permaneceu. Então, todo Chow Chow tem que ter a língua azul ou roxeada". Do contrário, não atende aos padrões da raça.

Há algum cuidado especial para evitar pulgas e carrapatos?

Existem comprimidos que podem ser usados para evitar pulgas e carrapatos em cães. O Bravecto, por exemplo, protege o animal por três meses, indica o veterinário.

De acordo com ele, outra providência importante é manter o ambiente onde o cão fica sempre limpo e dedetizado.

"A gente tem que lembrar que [o Chow Chow] é um animal de pelagem exuberante e que, uma vez entrando uma pulga ou carrapato, vai ser difícil encontrá-los. Muitas vezes são encontrados algum tempo depois com o animal já parasitado".

Legenda: O chow chow vive, em média, 12 anos Foto: Shutterstock

Por consequência, o animal pode desenvolver doenças graves, como a Erliquiose Canina, a chamada doença do carrapato; ou a babesiose, infecção que provoca muitas mortes em Chow chows.

"Então, você deve procurar agir preventivamente, pulverizando, dedetizando o local e fazendo uso desses comprimidos para proteção com relação a pulgas e carrapatos".

O Chow Chow deve realizar atividade física?

Tal como os animais de quaisquer outras raças, o Chow Chow pode ser submetido à atividade física. Contudo, alguns cuidados devem ser tomados previamente.

O ideal é que o cão seja primeiro examinado por um clínico, um cardiologista e submetido ao exame de displasia coxofemoral.

A pelagem exuberante também demanda o cuidado para escolher horários mais frios do dia. "Se ele tiver o exame clínico bom, se não tiver nenhum problema cardíaco e nem problema articular, pode perfeitamente fazer exercícios. Mas deve ser na hora mais fria possível".

*Daniel Dantas é médico veterinário pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) há 19 anos, com doutorado em Biotecnologia pela Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO). Atualmente, é professor do Centro Universitário Fametro (Unifametro).