Equipe de Milton Nascimento explica ausência de brasileiro durante cerimônia do Grammy

O cantor Milton Nascimento viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para participar do Grammy 2025, no domingo (2), mas não esteve no salão principal da premiação. Após manifestação de Esperanza Spalding sobre a situação, e burburinho nas redes sociais sugerindo que o brasileiro não teria um assento nas mesas dos indicados, a assessoria do artista explicou o ocorrido:

“Quando observamos os convites, constatamos que a Academia havia destinado um lugar para Esperanza nas mesas, entre os artistas principais ali presentes, enquanto destinaram para a lenda brasileira um lugar na arquibancada, desconsiderando não só toda a sua trajetória e prestígio em todo o mundo, como a sua idade avançada e impossibilidade de subir ou descer escadas”.

“Quando questionados pela equipe de Esperanza, alegaram que ficariam nas mesas apenas os artistas que eles queriam no vídeo. Tendo em vista a carreira vitoriosa, o reconhecimento e o respeito conquistados pelo genial artista brasileiro, optamos pela ausência dele na cerimônia principal. Obrigado por todo o apoio, carinho e preocupação que todos estão nos dedicando. O Brasil é gigante, tal qual é Milton Nascimento”, disse ainda a equipe do músico.

Esperanza Spalding é parceira musical de Milton no álbum "Milton + Esperanza", que concorria à estatueta na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz. E demonstrou indignação com a falta de um lugar para o brasileiro.

Willow Smith, filha do ator Will Smith, também se manifestou a favor do músico nas redes sociais, assim como centenas de brasileiros.

