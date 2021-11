Maria Fernanda Cândido é adicionada a elenco de ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’

O filme ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ já deu pistas de que uma atriz brasileira estará presente na obra. Isso porque Maria Fernanda Cândido foi incluída no elenco, na página do IMDB, e o longa será ambientado na cidade do Rio de Janeiro.

As teorias sobre a participação da atriz na produção já intrigaram diversos fãs do universo mágico de Harry Potter. Em 2020, Maria Fernanda publicou uma foto em um camarim na Inglaterra e confirmou estar nas filmagens de um novo projeto no país, conforme o site CinePop.

Apesar de não ter sido explícita, fãs especularam que ela viveria a Ministra da Magia Brasileira no próximo filme da franquia. Na página do IMDB, porém, o nome da personagem da atriz não é indicado.

Legenda: Personagem da atriz não foi indicado na página Foto: reprodução/IMDB

Na postagem original da atriz, contudo, fãs já dão como certa a presença da atriz no longa. "Bem-vinda ao universo mágico", escreveram alguns perfis. "Voltando aqui feliz da vida, por motivos de: não erramos", comentou outra usuária.

A estreia do filme está prevista para chegar aos cinemas dos Estados Unidos em 15 de abril de 2022. O lançamento ocorrerá três meses antes da previsão inicial.

Enredo

No terceiro filme da franquia "Animais Fantásticos", o bruxo Albus Dumbledore (Jude Law) deixa Newt Scamander (Eddie Redmayne) a cargo da liderança de um time em busca de velhos e novos seres extraordinários.

Contudo, a busca se dá ao mesmo tempo em que Newt enfrenta o vilão Gellert Grindelwald. Na narrativa, os bruxos acabam se envolvendo com a Segunda Guerra Mundial — a trama se passa antes do nascimento do bruxo Harry Potter, interpretado pelo ator Daniel Radcliffe.