Camila Queiroz chora e fala sobre polêmica de 'Verdades Secretas 2': 'nunca vivi algo parecido'

Em novo pronunciamento, a atriz Camila Queiroz usou o Instagram para citar a polêmica envolvendo a saída dela do elenco da novela 'Verdades Secretas 2', após embate direto com a Rede Globo. Ainda na quarta-feira (17), a emissora comunicou o desligamento da artista na obra, citando "pedidos inaceitáveis" feitos por ela.

"Eu sei que vocês estão esperando muito por isso, que eu venha falar, que eu venha aqui mostrar a cara, mas eu nunca tinha vivido isso, nunca tinha passado por uma exposição como essa", explicou no início do pronunciamento.

As imagens vieram após divulgação de uma nota oficial sobre o caso, além de uma carta aberta à personagem Angel, publicada ainda nesta quinta-feira (18).

Em meio às lágrimas e o rosto com feições de choro, a atriz lamentou a saída do elenco, afirmando que precisava esclarecer a situação diante de fãs e amigos.

"Dessa vez me jogaram aqui e eu não tenho o que fazer. Na verdade, não sei nem por onde começar. Sempre procurei ter uma relação verdadeira com vocês aqui nas redes sociais, então a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer as mensagens de amigos e dos fã-clubes", pontuou Camila Queiroz.

Até o fim da tarde desta quinta (18), Camila ainda não havia terminado o pronunciamento. Entretanto, em publicações anteriores, ela já havia citado a importância de Angel e como gostaria de continuar o trabalho na Rede Globo.

Carta aberta

Também nesta quinta, Camila divulgou uma carta aberta à Angel, protagonista da novela 'Verdades Secretas 2'. O texto emocionado veio a público um dia após a saída da artista do elenco da trama.

"Minha Angel, escrevo essa carta com lágrimas nos olhos, mas com o coração tranquilo. Em 2015 quando nos conhecemos, soube que o nosso encontro seria eterno", escreveu a atriz em um dos trechos iniciais da publicação. Veja:

Angel foi apresentada ainda na 1ª temporada de Verdades Secretas, quando a trama girava em torno da entrada da jovem para o 'Book Rosa' de uma agência de modelos. A nova temporada é exibida no Globoplay.

"Ser sua casa sempre foi desafiador, você sempre me tirou da zona de conforto, sempre me fez ir além daquilo que eu mesma duvidava ser capaz e para você e por você eu me doei e me entreguei", complementou Camila.