Anitta faz homenagem à Marília Mendonça no Grammy Latino 2021: 'Me dói o coração'

A cantora Anitta homenageou a sertaneja Marília Mendonça, que morreu em 5 de novembro em um acidente de avião, durante o Grammy Latino 2021, realizado nessa quinta-feira (18).

Na ocasião, a artista, que faz parte da Academia da premiação, falou sobre a perda da amiga ao mesmo tempo que eram exibidas imagens da "Rainha da Sofrência" no telão.

"Há pouco nós perdemos uma grande artista do meu país. Marilia Mendonça desde muito jovem se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil. Marilia, junto com Maiara e Maraisa, estava indicada nesta noite. Me dói o coração que ela não esteja aqui. Todos os que te conhecemos sabemos que você era uma grande alma generosa e amiga de todos", afirmou Anitta.

"Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marilia Mendonça", acrescentou em português.

Dedicatória

O diretor do evento, Manuel Abud, dedicou a premiação à cantora sertaneja durante a entrega dos troféus das categorias técnicas.

"Proponho não deixar a tristeza ofuscar a celebração de hoje, convido todos a usarem essa cerimônia para celebrar Marília Mendonça e seu legado", disse ele.

Salva de palmas

No fim da apresentação focada nas categorias de língua portuguesa, a apresentadora Carolina Dieckmann pediu uma salva de palmas à Marília Mendonça.

A cantora sertaneja foi indicada ao Grammy Latino pela primeira vez em 2017, e ganhou em 2019 com o álbum "Todos os Cantos".