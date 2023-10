Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, completa um mês na UTI

Rinaldo Oliveira Amaral, de 56 anos, o Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, completa, nesta segunda-feira (2), um mês internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sido baleado na cabeça. Ele sofreu uma tentativa de homicídio em 2 de setembro, quando passava por um local conhecido como ponto de compra e venda de drogas, na Ilha das Cobras, em Paraty, Rio de Janeiro. Não há previsão de alta.

Até domingo (1º), o músico seguia na UTI do Hospital São Luiz da Rede D'Or, no Itaim Bibi, zona nobre de São Paulo. O estado de saúde do paciente era considerado estável, segundo o último boletim médico de sábado (30). "O paciente está sem sedação, conseguindo abrir os olhos, porém sem interação consciente com o ambiente até o momento", informa trecho do comunicado do hospital encaminhado no sábado (30) à imprensa.

A publicação diz, ainda: "Rinaldo Amaral ('Mingau') segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, em processo de 'desmame' da ventilação mecânica (...) A fase de hipertensão intracraniana foi superada, entrando agora em etapa de reabilitação, com intensificação do suporte fisioterapêutico".

O processo de recuperação do artista tem sido intenso. No total, ele realizou três cirurgias. A última, uma traqueostomia, no dia 11 de setembro. Enquanto isso, a família do músico segue unida, confiante e pede orações aos fãs. Isabela Aglio, filha de Mingau, disse, em 26 de setembro, que "o pior já passou", mas pediu paciência aos seus seguidores e admiradores do pai.

"Ele está bem, cada dia se superando graças a Deus e a sua força. Apresenta melhoras e está melhor do que poderíamos imaginar. Mas temos que ter em mente que é um trauma grande, recente e neurológico. Então, a palavra é: PACIÊNCIA. Estou tendo que aprender isso na marra. O processo é lento mesmo, então não esperem super novidades a todo tempo", explicou.

Por dentro do caso

A Polícia Militar do Rio de Janeiro já prendeu três suspeitos de envolvimento no tiroteio. João Vitor da Silva, conhecido como Relíquia, está preso desde 3 de setembro. No último dia 15, Ray Limeira Belchior, 19, foi detido. Na terça-feira (26), Lorran Nascimento Moraes, 21, também foi preso.

Mais duas pessoas estão sendo procuradas: Pablo Willian da Silva Mostarda, 28, e Hiago Lourenço da Silva, de 22. Na quarta-feira (27), o Disque Denúncia divulgou um cartaz para localizar os suspeitos, que já são considerados foragidos.

Os motivos do crime ainda são investigados pela polícia fluminense.