Bala atravessou cérebro de Mingau, do Ultraje a Rigor, na região responsável por linguagem e visão

O projétil que atravessou o cérebro do baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, atingiu uma região responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. A informação foi confirmada durante uma coletiva de imprensa realizada no Hospital São Luiz, em São Paulo, onde o artista está internado, nesta terça-feira (5).

Manoel Jacobsen, médico neurologista responsável pelo caso, contou que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista. "O projétil penetrou a caixa craniana na região frontal esquerda. Ele não foi retido dentro do crânio. Provavelmente, transfixou e se perdeu no ambiente onde houve o acidente", explicou.

Os médicos evitam dar um prognóstico de sobrevida ou sequelas ao músico e dizem que fazem um tratamento visando evitar complicações. O estado de saúde ainda é considerado grave, segundo Thiago Romano, coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. "Nossa batalha é pela vida do Rinaldo", comentou.

Romano afirmou que Mingau chegou ao local com uma "fase aguda", mas que hoje recebe todo o suporte da UTI para tratar um edema cerebral e uma hipertensão intracraniana.

Os profissionais declararam que ainda é cedo para que o baixista seja retirado da sedação. Jacobsen explicou que, em um quadro de traumatismo craniano, o tecido sofre um processo inflamatório que aumenta com o passar das horas. É provável que Mingau continue sedado por, pelo menos, quatro dias.

"É uma condição grave, mas temos que aguardar o tempo. A neurologia depende muito das habilidades do neurocirurgião, dos cuidados de UTI [Unidade de Terapia Intensiva], mas depende muito das condições individuais de cada pessoa", disse Jacobsen.

Mingau segue medicado com antibióticos e anticonvulsivantes. Além disso, outras medidas estão sendo adotadas para conter o aumento da pressão intracraniana. "Ele vem recebendo todo o suporte em relação ao manuseio do edema cerebral e da pressão intracraniana. Então, hoje, o principal foco é o tratamento da pressão intracraniana. Para isso, ele se encontra sedado, popularmente dito coma induzido", comentou Thiago Romano.

Entenda o caso

Mingau foi baleado no último sábado (2), quando estava em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser internado no hospital do município, mas, depois, foi transferido para o São Luiz, da Rede D'Or, em São Paulo, onde foi operado.

O que se sabe é que o baixista foi baleado quando trafegava de carro próximo à Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty. Três suspeitos de envolvimento no ataque a tiros foram identificados nessa segunda (4) pela Polícia do Rio. Um deles já havia sido peso no dia do crime.

De acordo com o g1, um amigo de Mingau contou à Polícia Civil que os dois estavam indo lanchar, quando o carro em que estavam foi alvo de disparos. No entanto, à Polícia Militar, o homem contou que ambos estavam indo comprar drogas. Segundo o delegado Marcelo Russo, que está responsável pelas investigações, a região onde aconteceu o crime é dominada pelo tráfico e um conhecido ponto de venda de entorpecentes.