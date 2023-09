Estado de saúde de Kayky Brito é estável; ator segue na UTI e respirando por aparelhos

O ator Kayky Brito segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Seu quadro é considerado estável.

Segundo boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira (5) pelo hospital, Kayky permanecerá sedado e em ventilação mecânica pelas próximas 48 horas, ainda "em recuperação dos procedimentos cirúrgicos realizados ontem".

Nesta segunda (4), o ator, que foi atropelado na madrugada do último sábado (2), na Barra da Tijuca, foi submetido a um procedimento cirúrgico para fixação de fratura na pelve e no braço direito. A cirurgia foi considerada bem-sucedida pela equipe médica.

A irmã do ator, Sthefany Brito, se emocionou ao falar sobre o estado de saúde do ator após o procedimento. "A gente só agradece a Deus. Ele está vivo, está aqui. Poderia ter sido muito pior. Então, a gente só tem gratidão no nosso coração. Ele está sendo um guerreiro, está lutando muito. E, no tempo de Deus e no tempo dele, ele vai estar de volta".

Como foi o acidente

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo g1 registraram o momento do acidente. Conforme o vídeo, às 00h50 do sábado, o ator estava ao lado do próprio carro — onde tinha ido pegar um objeto. Ele, depois, atravessou correndo a rua em direção ao quiosque onde estava com amigos, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi nesse momento em que o ator foi atropelado por um veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência por volta de uma hora da manhã. Kayky foi socorrido e encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, de onde, depois, foi transferido para o Copa D'Or. No entanto, antes da transferência, ele apresentou dificuldade para respirar.

Investigação

O carro que atropelou Kayky era conduzido por um motorista de aplicativo. No momento do acidente, ele transportava uma mulher e um bebê. O motorista foi para a delegacia da Barra da Tijuca, onde prestou depoimento. Mas, antes disso, parou e prestou socorro ao ator, aguardando a chegada da polícia e do Corpo de Bombeiros.

Durante o depoimento, o motorista disse que Kayky cruzou a pista "repentinamente", correndo. Ele teria tentado desviar, jogando o carro para a direita, mas não conseguiu evitar a colisão. O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar danos a vítima.