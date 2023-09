Sthefany Brito se emocionada ao falar de reuperação do irmão, Kayky Brito: 'ele é um guerreiro'

A atriz Stephany Brito, irmã do também ator Kayky Brito, comentou sobre a recuperação de seu irmão, que foi atropelado no último sábado (2), e agradeceu ao apoio dos fãs.

Em relato publicado nos stories do Instagram na noite desta segunda-feira (4), Stephany ressaltou que Kayky segue lutando muito.

"Tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Mas eu não posso deixar de passar aqui para agradecer todas as orações, todo o apoio, toda a energia positiva em prol do meu irmão", afirmou Stephany.

Kayky foi submetido a um procedimento cirúrgico para fixar fraturas na pelve e no braço nesta segunda-feira (4). Ele permanece sedado e com ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro.

"A gente só agradece a Deus. Ele tá vivo, ele tá aqui. Poderia ter sido muito pior, então a gente só tem gratidão no nosso coração. Muito obrigada a todas as mensagens. Ele tá sendo um guerreiro, ele tá lutando muito. E no tempo de Deus e no tempo dele, ele vai tá de voltar", ressaltou a irmã de Kayky.

Atropelamento

Kayky foi atropelado na madrugada de sábado e socorrido em estado gravíssimo, com politraumatismo e traumatismo craniano. O artista estava acompanhado de amigos em um quiosque no Posto 6, na Barra da Tijuca, pouco antes do ocorrido. Ele teria deixado o estabelecimento para buscar algo em seu veículo, estacionado a poucos metros dali. Quando retornava para o local, foi atingido.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o acidente está sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca. O carro que atropelou Kayky Brito era conduzido por um motorista de aplicativo. No momento do acidente, ele transportava uma mulher e um bebê.

O condutor prestou socorro ao ator, aguardando a chegada da polícia e do Corpo de Bombeiros. Durante o depoimento, o motorista disse que Kayky cruzou a pista "repentinamente", correndo. Ele teria tentado desviar, jogando o carro para a direita, mas não conseguiu evitar a colisão.

A passageira do carro afirmou aos policiais o motorista não estava em alta velocidade no dia. Deve ser realizada uma perícia para saber se o veículo ultrapassou a velocidade máxima permitida na via.

A polícia também solicitou as imagens das câmeras de segurança da região. Segundo o delegado responsável, o estabelecimento onde Kayky estava antes de sofrer o atropelamento possui, pelo menos, 14 câmeras.