Kayky Brito passa por procedimento cirúrgico para fixar fraturas na pelve e no braço, diz hospital

O ator Kayky Brito, que foi atropelado na madrugada do último sábado (2), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'Or, em Copacabana.

Em boletim médico divulgado nesta segunda-feira (4), a unidade de saúde informou que o artista passou por uma fixação de fratura na região da pelve e no braço direito. O procedimento foi considerado "de sucesso". Ele, porém, segue sedado e em ventilação mecânica.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o atropelamento do ator está sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca. Testemunhas foram ouvidas e outras deverão ser chamadas ao longo desta semana para prestar depoimento. O órgão afirmou ainda que o motorista do veículo que atropelou Kayky já depôs.

"A investigação está em andamento na 16ª DP (Barra da Tijuca). Os agentes analisaram imagens e buscam outras filmagens de câmeras de segurança instaladas na região. Testemunhas foram ouvidas e outras serão chamadas para prestar depoimento durante a semana. O motorista também prestou depoimento. A equipe da 16ª DP segue em diligências para elucidar a dinâmica dos fatos", escreveu a Polícia no comunicado.