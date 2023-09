Passageira de carro que atropelou Kayky Brito relata 'velocidade tranquila' no momento do acidente

A dentista Maria Estela Lima, passageira do carro de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito, afirmou a jornalistas que o motorista não estava em alta velocidade na hora do acidente. A testemunha esteve nesta segunda-feira (4) na 16ª DP, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, para prestar depoimento sobre o caso. As informações são do portal g1.

"Não estava em excesso de velocidade, estava supertranquilo [...]. Estava em uma velocidade tranquila", afirmou. No momento do acidente, ela estava na companhia da filha, de dez anos.

"Minha filha estava muito nervosa. Eu saí e falei para ela não olhar, porque ela estava chorando. Apareceu um outro Uber para me levar para casa, mas o motorista veio e perguntou como que eu estava. Eu perguntei se ele já tinha chamado socorro. E praticamente foi isso", explicou.

COMO FOI O ACIDENTE

Câmeras de segurança, obtidas pelo g1, registraram o momento do acidente. Segundo as imagens, às 00h50 do sábado, o ator estava ao lado do próprio carro – onde tinha ido pegar um objeto.

Ele atravessa a rua em direção ao quiosque onde estava com amigos, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Pelas imagens, é possível perceber que Kayky Brito está correndo na hora de atravessar.

O corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1 hora da manhã. O ator foi socorrido e encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon – ele foi transferido ainda no sábado.

Antes de ser levado para a unidade hospitalar, Kayky Brito apresentou problemas na respiração.

Conforme testemunhas, até a tarde do sábado, ainda era possível perceber a marca de sangue na via, próximo à parada de ônibus. O local fica a 50 metros do estabelecimento onde Kayky estava com amigos antes do acidente.

INVESTIGAÇÃO

O carro que atropelou Kayky Brito era conduzido por um motorista de aplicativo. No momento do acidente, ele transportava uma mulher e um bebê.

O motorista foi encaminhado a delegacia na Barra da Tijuca, onde prestou depoimento. Antes disso, ele parou e prestou socorro ao ator, aguardando a chegada da polícia e do Corpo de Bombeiros.

O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não houve intenção de causar danos a vítima.

Durante o depoimento, o motorista disse que Kayky cruzou a pista "repentinamente", correndo. Ele teria tentado desviar, jogando o carro para a direita, mas não conseguiu evitar a colisão.

Na sequência, o motorista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de alcoolemia. Segundo o laudo, não foi identificada ingestão de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias com efeitos parecidos.

O relatório afirma ainda que o motorista estava lúcido, atento e com discurso coerente.

Agora, deve ser realizada perícia para identificar se o carro estava acima da velocidade máxima permitida na via onde ocorre o acidente.

A polícia também solicitou as imagens das câmeras de segurança da região. Segundo o delegado responsável, o estabelecimento onde Kayky estava antes de sofrer o atropelamento possui, pelo menos, 14 câmeras. As imagens já estão com a equipe de investigação.